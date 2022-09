En Paraná marcharon por una Ley de Humedales consensuada

LEER MÁS: Siguen los cruces por los incendios en el delta del Paraná

En la capital provincial se hizo una marcha con expresiones artísticas y una charla “para visibilizar la importancia de la defensa de los humedales de todo el territorio plurinacional, los distintos cursos de agua, sus corredores biólogos y montes nativos”, se precisó.

marcha humedales 2.jpg

"Dime a quién representas y te diré que ley presentas"; "Si el congreso fuera humedal, la quema sería ilegal"; "El chamuyo del gobierno asfixia"; "Llenan sus bolsillos a costa del hambre, fuego y enfermedad", describieron algunos de los carteles que se exhibieron durante la movilización en la que se criticó la inacción del Estado nacional y provincial respecto de los incendios en el Delta.

marcha humedales 4.jpg

Los manifestantes se congregaron a las 17 en Plaza 1º de Mayo y se dirigieron a Casa de Gobierno donde hubo recitales y la intervención de la comunidad guaraní “Grito quemante” bajo la premisa de abandonar el modelo extractivista y terminar con la destrucción de la naturaleza.

El documento

“Desde la multisectorial por los humedales agradecemos a todas las personas por estar acá defendiendo nuestros humedales, nuestros derechos, hoy en peligro.

Desde que nuestro río Paraná atraviesa su máxima bajante histórica, se han quemado intencionalmente + 1 millón de hectáreas de uno de los humedales más importantes del país.

Cuando hablamos de humedales hablamos de vida, y de la subsistencia de toda la diversidad biológica y cultural que allí se encuentra. Ellos nos protegen del cambio climático, retienen carbono; son filtradores naturales de agua, son esponjas naturales que retienen las aguas en las inundaciones y la liberan lentamente en la sequía ¿De qué progreso hablamos si nuestra casa común es destruida?

Denunciamos las quemas que están asesinando nuestros territorios y nuestro futuro y necesitamos hacerlo con fuerza. Las estadísticas hablan solas: crecieron las cabezas de ganado en las islas y crecieron las quemas. Basta con ver quiénes son los que se oponen a la Ley para encontrar a los responsables: Por un lado, los grandes productores ganaderos y sojeros, con representantes como la Sociedad Rural y Juntos por el Cambio o con proyectos como el de Agroindustria, impulsados por el mismo Bahillo, por otro, la presión inmobiliaria y minera con representantes como el Consejo Federal de Minería, haciendo lobby para que la Ley no salga, para poder seguir produciendo a su beneficio y a costa del planeta.

No! No es Producción vs Sustentabilidad. Otras formas de producir son posibles, no solo posibles sino necesarias y urgentes. Que No Nos Mientan con el verso de la producción y el desarrollo, ¡este modelo no es desarrollo! Porque no sólo, no contempla el bienestar ambiental, sino que genera una desigualdad social inmensa. Este es el resultado del extractivismo, de su modelo productivo y de su «progreso»: humedales incendiados, destrucción ambiental, y una sociedad profundamente desigual, un modelo que concentra las riquezas en esas empresas que destruyen el planeta con el único fin de beneficiarse económicamente dejando el país prendido fuego, mientras hay niñes en las escuelas enfermos por el glifosato, mientras expulsan a las familias campesinas para expandir sus fronteras de soja transgénica, mientras la falta de oportunidades para mejorar nuestras vidas avanza. Que no nos mientan, esto no es desarrollo, están asesinando y enfermando a millones para beneficiar a una minoría.

También denunciamos a las responsables políticos y judiciales: Fernández, Cabandié y Bordet hoy por acción u omisión, garantizan el accionar y la impunidad de quienes incendian los humedales, sin ir más lejos, gran parte de las tierras del Delta son de dominio público entrerriano, nos preguntamos, ¿por qué conceden esas tierras para ser incendiadas? ¿con qué condiciones son cedidas Incluso a veces gratuitamente? Basta de entregar nuestras tierras, el gobierno provincial es Cómplice de este ecocidio.

Por todo esto, porque un ambiente sano es nuestro derecho, exigimos el tratamiento urgente del Proyecto de Ley de Humedales, pero ¡no queremos cualquier ley! apoyamos el texto consensuado de manera abierta y participativa en Diputados (Expte. 0075-D-2022) que fue consensuado por más de 350 organizaciones socioambientales de todo el país, con plena participación ciudadana y apoyado por la comunidad científica.

Está en riesgo nuestra salud y la permanencia de nuestros humedales y su biodiversidad.

Sigamos luchando! Sigamos movilizandonos! No vamos a quedarnos callades cuando nos quieren pasar por encima! No vamos a quedarnos callades frente a las injusticias, no vamos a mirar para otro lado frente a la miseria, frente a la destrucción. Tenemos la fuerza para cambiar las cosas, organicemonos, resistamos, ¡insistamos! Unámonos, y gritemos por nuestros derechos.

Basta de quemas!! Ley de Humedales consensuada y sin extractivismo ya!”.