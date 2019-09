En la Secundaria, por día de clases más de una docena de alumnos queda en el camino

En 2013, 29.511 alumnos entrerrianos habían iniciado el cursado del 1º año de la Secundaria, y seis años después, cursaron el último año 13.774. Así, quedaron en el camino 15.737 jóvenes; para graficar de otro modo la estadística, equivale a decir que durante el ciclo compuesto por 180 días de clases, fueron quedando en el camino unos 14 estudiantes en cada jornada de los seis años de extensión del nivel. Lo que ocurrió con esa promoción es solo una muestra de una tendencia que se ha mantenido prácticamente inalterable en los últimos años. En medio de un proceso electoral, y de una profunda crisis económica, la educación ha quedado fuera del debate político; una muestra de que las autoridades no la tienen en el centro de sus agendas, pero también un indicio de que tampoco es una prioridad para la sociedad, que no reclama o exige por ella. Los datos obtenidos por UNO de los Anuarios Estadísticos del Ministerio de Educación de la Nación, se complementan con una serie de análisis, datos y reflexiones que contiene un informe difundido esta semana por el Observatorio Argentinos por la Educación, denominado El estado de la educación en la Argentina, que analizó los últimos 20 años de trayectoria nacional.



Detalles



El informe aborda la realidad de todo el sistema educativo; pero en el caso de la escuela Secundaria se trata del nivel que tiene mayor crisis, porque a pesar de que ha crecido en los últimos años la incorporación de alumnos tiene dificultades para sostenerlos: plantea que al año son más de 60.000 los estudiantes que abandonan la escuela. Además, hay serias deficiencias en términos pedagógicos o de enseñanza a los alumnos, como plantea el informe. Ello en buena medida se debe a la sanción de la Ley Nº 26.026 de 2006, que determinó la obligatoriedad de los estudios secundarios. Desde 1996 la matrícula del nivel Secundario en todo el país se incrementó un 35%. En Entre Ríos, la tendencia de crecimiento de la matrícula fue aún mayor: por caso, pasó de 75.336 alumnos en 1996 a 109.051 estudiantes una década después. Tenían 115.596 estudiantes en el inicio de la segunda década del siglo XXI, y en 2018 creció hasta 128.835 jóvenes inscriptos. Pero a la par de ese vertiginoso crecimiento se da otro proceso: la repitencia, la sobreedad escolar y el abandono. Se desprende del informe que mientras en el país hubo una mejora de casi 10 puntos en cuanto a jóvenes que transcurren y atraviesan la Secundaria en su edad teórica –pasó del 51% entre los años 2006 a 2011, al 60,8% entre 2012 y 2017–, en la provincia solo mejoró un 1,5%: en el primer período mencionado solo el 45,1% de los chicos cursaba la Secundaria en el nivel correspondiente a su edad, pasó al 46,6% entre 2012 y 2017: de cada 100 chicos que inicia el nivel seis años después solo llegan en tiempo 46. Las tasas de promoción y repitencia a nivel nacional se han mantenido desde 2001. En todo el país el promedio da que de cada 100 alumnos en el 1º año, solo 61 logran llegar al final del nivel en el tiempo teórico. Disgregado por provincias, hay un amplio rango entre el 78% y el 47% del porcentaje de estudiantes que progresan en la educación Secundaria sin repetir ni abandonar. Las provincias que mayores tasas de retención en el nivel Secundario registran entre 2012 y 2017 son la Ciudad de Buenos Aires (78%), La Rioja (74%) y Catamarca (72%). Las que menores tasas registran en este indicador son Formosa (48%), San Juan (47%) y Entre Ríos (47%). En cuanto a lo particular de la tasa de repitencia en el país, en 2016, fue del 10%. La tendencia de este indicador muestra una disminución entre 2011 y 2014, donde bajó del 10% al 9%, y un posterior crecimiento hasta 2016, cuando volvió a alcanzar niveles similares a 2011: los años en que mayores niveles de repitencia se observan son el 2º y 3º año.

secundariadesersion.JPG

Presentación

El informe del Observatorio, presentado por Víctor Volman y Axel McCallum (autores del documento junto a Nicolás Buchbinder), identificó avances y desafíos pendientes en los niveles Inicial, Primario y Secundario del sistema educativo argentino a lo largo de los últimos 20 años, a partir de cinco dimensiones: acceso, trayectoria escolar, docentes, recursos financieros y resultados de aprendizaje. En términos de acceso, entre 1996 y 2018 la matrícula del sistema educativo subió 1.958.415, es decir un 23%. Mientras el jardín de infantes sumó 735.973 alumnos (un crecimiento de 20 puntos porcentuales), la Secundaria incorporó 1.096.050 estudiantes (un aumento de 15 puntos porcentuales). La matrícula en el sector privado subió un 47,3%, mientras que la estatal creció un 15,2%. Según explica el informe, el sistema educativo a lo largo de los últimos 20 años ha mejorado sus indicadores de acceso. La inversión en la educación ha crecido desde 2005, medida como porcentaje del producto interno bruto hasta alcanzar un pico en 2015 y luego disminuir. Y precisamente marca que existen grandes desafíos en las trayectorias escolares, en la asignación de recursos y en los resultados de aprendizaje, principalmente en el nivel Secundario

La situación en el Nivel Inicial y en Primaria



En cuanto al nivel Primario, el informe plantea que no se observan cambios significativos en la cantidad de estudiantes en los últimos 20 años en todo el país, aunque sí se destaca una tendencia al incremento de la participación del sector privado. La cobertura en la escuela Primaria es prácticamente universal y en 2018 alcanzó a 139.799 en la provincia. En tanto, en el nivel Inicial los datos muestran un aumento en la matrícula de un 63,4% entre 1996 y 2017, a partir de la mejora en la tasa neta de escolarización –para chicos entre 3 y 5 años– que en 1998 era de un 55% y mejoró hasta alcanzar el 75% en 2016. De todos modos, aún uno de cada cuatro niños de esta edad no se encuentra escolarizado; desde 2014 en Argentina la educación es obligatoria a partir de los 4 años (Ley Nº 27.045). En Entre Ríos están escolarizados 54.021 chicos hasta 5 años; en 2011 eran 43.796.