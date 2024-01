En el hospital Masvernat pretenden optimizar recursos

Hospital Masvernat Concordia Coronavirus.jpg En el Masvernat buscan una mayor eficacia en la atención.

El director de la institución, Mauro Dodorico, especificó que “se estuvo trabajando con el nuevo equipo ministerial en el no otorgar los turnos ni por orden de llegada, para lo que es en la atención del día, salvo que sea para las unidades que hacen atención de urgencias o emergencias, lo que es la guardia externa sean previamente programados”.

El médico precisó que se pretende diferenciar en distintos horarios, según las especialidades y según el requerimiento de las personas. “Nosotros por ejemplo, atendemos en distintos días de la semana, según la especialidad para la cual la población requiere turno. Está dispuesto de ese modo justamente para que no vayan todos los requirentes el mismo día a sacar turnos y eso genere conflictos por demoras”, contó sobre este punto.

Además, agregó que según la especialidad para la cual se necesita, se va en distintos días o en distintos horarios inclusivos. “Lo que nosotros tenemos hasta el momento es la plataforma digital, que la utilizamos en el hospital mismo para diagnóstico por imágenes, para laboratorio y algunas prácticas relacionadas a la cardiología, pero no para lo que son los turnos de demanda o turnos de consultas médicas”, subrayó el director.

Al mismo tiempo, desde el nosocomio buscan darle mayor visibilidad al programa denominado Turnos Protegidos y que son empleados desde los centros de salud de los barrios. “Son turnos que están asignados por el hospital de especialistas para pacientes derivados del centro de salud, que puede sacar de forma remota a través de la plataforma digital”, describió.

Al mismo tiempo, Dodorico explicó que una de las problemáticas que se plantean es la alta demanda en determinados especialistas, donde no hay una cantidad sobrada de profesionales para cubrir los requerimientos. Al respecto, comentó: “Tengamos en cuenta que muchas veces la demanda es mayor que la oferta y eso no pasa solamente en los hospitales, basta con ir a cualquier consultorio privado o a cualquier sanatorio. Hay especialidades puntuales que otorgan turno a las tres semanas, al mes o incluso alguna todavía un poco más distante. Eso es algo más relacionado a algún requerimiento que no alcanza a ser cubierto y en muchas especialidades en lo que respecta a nuestra ciudad, donde en algunas de ellas tenemos un único especialista para cubrir toda la demanda, lógicamente que eso hace una suerte de cuello de botella, que independientemente de la manera que otorgamos el turno no lo vamos a poder resolver con una cuestión de organización”.

Además, un aspecto a resolver son las grandes demandas en algunas especialidades concretas. “Es algo que tenemos que trabajar en conjunto con todo el sistema de salud, esperamos poder desarrollarlo a partir de esta iniciativa de la organización de turnos, es que muchas veces nosotros pensamos que tenemos que sacar turnos con determinados especialistas por la patología que estamos padeciendo. Por ejemplo, ante una cefalea o dolor de cabeza dirigen el turno a un neurólogo o a un cardiólogo y en ese caso el paciente primero debe tener un médico de cabecera en su centro de referencia al cual concurrir, porque la gran mayoría de esas patologías puede ser asistida, atendida y resuelta, incluso darle seguimiento su médico clínico”, dijo, y concluyó: “La consulta al especialista debe ser si lo demanda ese médico de cabecera, si no, si cada uno que tenga una cefalea solicita un turno con un neurólogo, obviamente no se va a poder cubrir la demanda y muchas veces el cuadro termina siendo una cuestión clínica y no una cuestión neurológica”.