En el Día del Maestro, Agmer Paraná y distintas organizaciones, marchan y reclaman

marcha casa de gobierno día del maestro 2.jpg Foto UNO/Valeria Girard

Por otra parte se pide a los diputados que rechacen el veto de Javier Milei a la Ley de Movilidad Jubilatoria.

Claudio Puntel Agmer Paraná.mp4

Claudio Puntel, secretario de Derechos Humanos y Cultura de Agmer Paraná, expresó a UNO que, en el marco de la Mutisectorial de Entre Ríos, y junto a otros sectores ganaron las calles en el Día del Maestro, en rechazo al veto provincial al aumento de los jubilados y expresando al Congreso de la Nación que no se deje pasar ese veto presidencial a la Ley de Movilidad Jubilatoria. "En el marco de la pelea por nuestro salario, si bien estamos en una conciliacion obligatoria y tenemos las audiencias, a nosotros nos cocilian pero no nos hacen callar. De la calle no nos puede sacar, en defensa de la 8.732, en defensa de nuestro régimen jubilatorio y para exigir al gobierno de la provincia que retire el descuento de tres puntos a los jubilados y a nuestros trabajadores activos y que busquen los recursos donde los deben buscar", enumeró.

marcha casa gobierno día del maestro 1.jpg Foto UNO/Valeria Girard

Por otra pare señaló que "está claro que se va delineando un proyecto político y económico que beneficia a los que siempre ganaron y siguen recargando los ajustes sobre los que trabajan, sobre quienes han perdido su trabajo y sobre los pibes de los barrios. Nos sobran los motivos para dar la pelea".

En tanto indicó que la lucha en la calle es una forma de educar. "Los de generaciones anteriores nos hemos formado y educando viendo las luchas de nuestros mayores. Me estaba recibiendo de maestro cuando se hizo la gran Marcha Blanca en 1988. Vi las movilizaciones contra la Dictadura y contra el ajuste. Eso también forma parte de nuestra educación y es un testimonio que hace escuela", concluyó.

Por su parte, Oscar Muntes, secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) fue uno de los oradores frente a Casa de Gobierno: "Vamos a continuar movilizándonos las veces que sea necesario. En pocos días se abren las negociaciones salariales de las trabajadores y trabajadores del Estado. No vamos a dar un paso atrás, vamos a buscar lo que prometieron, que es reconocer el primer semestre de la pérdida de poder adquisitivo. Este 19 vamos a reafirmar porque sino vamos a plantear lo que definimos ayer en la sede de la Asociación de Trabajadores del Estado: plan de lucha hasta el presidente Javier Milei cambie la política o se vaya. A 65.000 trabajadores en Argentina se les vence el contrato el 30 de septiembre, dependen del humor del presidente y sus cómplices,,, Es en la calle, cada vez somos más, el pueblo ha ganado siempre y vamos a volver a ganar, no bajemos los brazos", concluyó.