En el corazón de Villa Urquiza inauguraron la plaza Maestro Alberdino

En el corazón de Villa Urquiza una plaza rinde homenaje a los maestros alberdinos. Fue inaugurada oficialmente este sábado en ocasión del encuentro que realiza anualmente este grupo de distintas promociones de ex estudiantes de la escuela Juan Bautista Alberdi (funciona desde 1904 en Oro Verde, creada durante el mandato en Entre ríos del gobernador Enrique Carbó). Los lazos creados entre quienes estuvieron parte de su juventud en la institución son tan fuertes que las reuniones entre los alberdinos son frecuentes y también las actividades, coordinadas por el Centro Alberdino que funciona en Paraná. Particularmente en la mencionada localidad de Paraná Campaña ya en 2023 se inauguró la calle Maestro Alberdino, hoy el espacio verde es el corolario de este homenaje que tiene como objetivo perpetuar en la memoria colectiva la historia de estos docentes rurales que se comprometieron con la realidad de muchos niños, en rincones de la provincia y el país, donde muchas veces el acceso a la educación es escaso y dificultoso. El espacio físico fue cedido por la municipalidad local.

plaza maestro alberdino (1).jpg El intendente Manuel Tennen rescató la importancia de la puesta en valor del espacio y detalló futuras obras en la misma línea de rescate histórico y preservación de puntos importantes para la comunidad

"Hoy nos reunimos en este lugar no solo para inaugurar un nuevo rincón alberdino, sino para celebrar la vida, la amistad y la trayectoria de un grupo de soñadores que, hace tantos años, decidimos dedicar nuestras vidas a la educación. También de quienes culminaron sus estudios secundarios en nuestra querida Escuela Normal Rural Juan Bautista Alberdi y desde allí se abrieron paso a nuevos caminos, pero que impregnados del espíritu alberdino confluyen en cada encuentro y forman parte fundamental de nuestra historia", sostuvo Girard.

Inicio de varias tareas de puesta en valor de los espacios

Por su parte el intendente Tennen indicó: "Este es el inicio de varias tareas que se vienen planificando a través de nuestra idea de poner en valor no sólo los espacios públicos, así también cada uno de los espacios de nuestra querida Villa Urquiza, de Colonia Nueva y del paraje La Balsa. Cuando un pueblo cumple 171 años no sólo pasa a la historia por los festejos, por ese día en particular, sino por recordar la historia para hacer futuro y ese es nuestro gran desafío", mencionó.

En el corazón de Villa Urquiza inauguraron la plaza Maestro Alberdino

Vale destacar que los juegos con los que cuenta la plaza recientemente inaugurada fueron realizados por dos alberdinos: Rolando y Fabián Rivero, padre e hijo ya fallecidos, oriundos de Villa Urquiza y. "Hace muchos años, mi papá al jubilarse se dedicó a realizar los juegos ayudado por mi hermano Fabián, que sabía de herrería. Fue lo primero que hizo mi papá al jubilarse. Hoy ellos ya no están y es muy emocionante para el resto de la familia ver su trabajo plasmado en esta plaza, es un orgullo muy grande", dijo Liliana Rivero. Rolando Rivero fue docente y director de la escuela primaria N° 36 General Gregorio Aráoz de Lamadrid de la localidad, con los años Liliana su hija, también docente, ocupó ese cargo hasta su jubilación.

Acto inaugural y almuerzo

Estuvieron presentes en la ceremonia inaugural de la plaza Maestro Alberdino el intendente de Villa Urquiza; Manuel Tennen, Miguel Faes; presidente del Centro de Alberdinos, Osvaldo Mayr, uno de los impulsores de la propuesta tanto de la plaza como de nombrar a una calle de la misma manera, también Pancho Godoy, Sergio Sangoy, Mónica Ayala, Héctor Godoy, Carlos Girard, Sebastián Soñez, Roberto Trepi, Ancelmo Benet, Rodolfo Zapata, Emilio Toso, César Dreiszigacker, César Mayr, Luis Ludi, Miguel Zackcesar, entre otros docentes y vecinos de la localidad. Luego de la ceremonia compartirán un almuerzo en el salón Natalia Marina.