En Concordia hacen hincapié en la prevención del dengue

“Falta mucho para que esto se termine. Lo único bueno es que es una enfermedad que no se transmite persona a persona, sino sería mucho peor. El hecho que el virus esté circulando y el vector siga estando directamente ya son cuestiones que son ajenas y es imposible saber realmente a ciencia cierta cuándo va a ser el pico. Las condiciones climáticas, el mosquito se adapta y los huevos y demás resisten a ciertas condiciones de más bajas temperaturas y luego si por algún motivo la temperatura sube eclosionan los huevos y salen las larvas, entonces tenemos que tratar de combatir el vector más que nada, es fundamental”, comentó.

La especialista remarcó que se necesita de una mayor responsabilidad por parte de la ciudadanía en función de la limpieza. “Lamentablemente no, es una responsabilidad compartida. En la ciudad el municipio tiene muchos lugares que son de jurisdicción municipal, hay basurales a cielo abierto, hay muchos pastizales, mucha basura. Pero también hay mucha responsabilidad de parte de la ciudadanía, ya sea de las casas mismas que están siendo habitadas y también hay muchos terrenos baldíos que son privados, donde en realidad el municipio no corresponde que ingrese. Hay una ordenanza del 2009 donde habla específicamente de esto, de las responsabilidades de la ciudadanía y de la Municipalidad y en cuanto a la ciudadanía, estos terrenos baldíos pueden llegar a sufrir multas si no los mantienen en condiciones como corresponde”, afirmó en LT 15 Radio del Litoral.

En cuanto a los trabajos por parte del municipio en función de mitigar el avance de esta enfermedad, precisó: “Nos hemos reunido varias veces con referentes barriales pidiendo la colaboración, de hecho lo están haciendo cada uno en su jurisdicción con los vecinos esa tarea de limpieza. Desde el municipio también, la actividad del área de Extramuros van casa por casa recorriendo manzanas y si las personas se lo permiten ingresan a los hogares, incluso se ha recorrido viviendas de gente que ya ha tenido dengue recientemente y la idea es que sigan manteniendo estas condiciones ambientales que no son favorables, lo cual puede hacer que vuelvan a tener la enfermedad nuevamente. Después se ha pedido colaboración a todas las demás entidades, así que Cruz Roja, los hospitales, los Centros de Salud provinciales porque ellos cuentan con agentes promotores de salud, que el municipio no tiene”. Y agregó: “Desde el municipio hemos creado la red de notificación obligatoria, donde se vuelcan todos los datos de dengue. De ahí se deriva a una red de seguimiento telefónico y se llama a las personas que están este infectadas para controlar”.

Al mismo tiempo, Prieto precisó que ante una baja de la temperatura no se está ante la posibilidad de eliminar la posible enfermedad, ni mucho menos. “El mosquito se ha adaptado, vive con nosotros está adaptado a condiciones climáticas un poco más desfavorables, por decirlo de otra manera, ya se instaló acá. Tenemos que tratar de ser nosotros un poco más inteligentes y evitar la formación de criaderos porque las fumigaciones sólo matan mosquitos adultos, no matan las larvas y los huevos. Si yo fumigo hoy después llueve, no sirvió de nada. Tenemos que evitar la formación de criaderos, tenemos que volver al tool, volver a los mosquiteros, usar el repelente y limpiar nuestra vivienda. Si yo tengo mi vivienda limpia, debemos pedir lo mismo a mis vecinos”.

Por último, ante síntomas compatibles con la enfermedad, la especialista remarcó: “Los síntomas de alarma serían vómitos, dolor abdominal e intenso y persistente, sangrado de alguna manera evidenciable por mucosas, hematomas o un sangrado menstrual muy abundante o poco común y alguna alteración del sensorio que le llamamos nosotros, que sería mareo, obnubilación, embotamiento. Cualquiera de ellos son los que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de tomar una acción rápida y consultar una guardia para una eventual internación. Si la persona no tiene obra social, se puede dirigir al hospital Felipe Heras, donde está creada la unidad de internación de dengue. Si la persona cuenta con obra social, puede ir al sanatorio privado que más le convenga. No debe automedicarse, no debe tomar ninguna cosa más que no sea Paracetamol para bajar la fiebre o el dolor e hidratarse mucho, hacer reposo este y no colocarse intramuscular”.