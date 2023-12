En Concordia buscan fomentar la compra local en las fiestas

La campaña es impulsada por la cámara empresaria local que por tercer año consecutivo cuenta con el acompañamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y el apoyo de la Municipalidad de Concordia que dio inicio formal el pasado miércoles y se extenderá hasta el sábado 6 de enero de 2024 inclusive.

La presentación contó con la presencia del intendente de Concordia, Enrique Cresto y del secretario de Gobierno y Hacienda, Aldo Álvarez. Por parte del Centro de Comercio recibieron a las autoridades, Adrián Lampazzi y Natalia Tuppone.

La promoción pondrá en juego doce viajes a destinos turísticos nacionales adquiridos en agencias de viajes locales y cientos de miles de pesos en premios gentileza de los comercios adheridos. Seis de los viajes serán sorteados el 28 de diciembre (Sorteo Navidad) y los seis restantes el 8 de enero (Sorteo Reyes) junto a los regalos entregados por los comercios adheridos.

Además, y como en las ediciones anteriores, los comercios que entreguen los cupones ganadores de los viajes se harán acreedores de los premios Municipalidad de Concordia dirigidos al comercio local.

El ingeniero Adrián Lampazzi, en su rol de presidente de la entidad anfitriona, recordó la exitosa experiencia de las dos ediciones anteriores y puso en valor la articulación público-privada para la concreción de objetivos de este tipo, agradeciendo el acompañamiento de CAME y el invalorable apoyo de la Municipalidad de Concordia.

Al renovar el agradecimiento al ejecutivo municipal por el compromiso asumido para con esta tercera edición, el Ing. Lampazzi resaltó el importante papel que juega el comercio y el sector de los servicios en la economía local.

Acto seguido, el intendente Enrique Cresto, destacó la voluntad del municipio por acompañar una iniciativa de este tipo que tiene como finalidad fortalecer el comercio de la ciudad, estimular “el compre local” y dinamizar la economía de nuestro departamento, además de resaltar la vocación de su gestión de poner a disposición herramientas que incentiven el esfuerzo privado por lo que ello significa también en términos de generación de empleo.

Calle San Luis

Cabe destacar que el pasado viernes se comenzó a implementar el nuevo sentido de circulación en las avenidas Tavella y Concejal Veiga. Dentro de ese marco estaba previsto que también la calle San Luis tenga una diferenciación en la circulación y que solo estaría reservado para el transporte público. Debido a la fuerte queja de frentistas y comerciantes la medida no se llevó a cabo y estará sujeta a revisión por parte de la nueva gestión del intendente entrante Francisco Azcué.

Inclusive, desde el Centro de Comercio se pronunciaron en contra de esta implementación. “El proyecto en cuestión puede ser bueno o malo según quien lo analice, pero es cierto que su aplicación trae más problemas que soluciones y no tuvo en su redacción la participación de los afectados. En las pocas instancias que han tenido, comerciantes y vecinos han expresado sus dudas, pedidos y sugerencias, siempre con la mayor apertura, pero no han sido escuchados o, al menos, ninguno de los puntos expresados ha sido tenido en cuenta, imponiendo un proyecto que pudo ser mejorado y que como tal necesita de otras acciones no contempladas”, argumentaron desde la entidad.

Y agregaron: “Tanto la institución como los comerciantes de la zona, sumados a los del centro de la ciudad, sabemos que la realidad de calle San Luis, como la de la mayoría de las arterias del radio céntrico, dista mucho de lo ideal y que es necesaria una mejora profunda, pero las decisiones se deben tomar en un ámbito de consenso, sin perjudicar la salud ni el trabajo de ningún concordiense”.