En Concordia aprobaron aumento en el boleto

Nuevos valores

- Primera Sección / Tarifa plana: $240

- Segunda Sección: $289.57

- Tercera Sección: $337.84

- Cuarta Sección: $482.62

- Nocturno: $337.84

- Escolar: $51.63

- Secundario/Universitario: $68.52

Boleto integrado

- 1° Pasaje: $240

- 2° Pasaje: $374.03

- Menores de 3 años, discapacitados y certificados INCUCAI: sin costo.

Desacuerdo

Los ediles de la oposición no acompañaron con su voto el aumentó al boleto de colectivo y a la tarifa de taxis y radio móviles de Concordia, que fueron aprobados por mayoría en el Concejo Deliberante, este viernes en sesión extraordinaria. Los valores rondarán entre un 40% y un 100%, una vez promulgada la ordenanza.

En este sentido, la presidenta del Bloque justicialista, la concejala Claudia Villalba, manifestó que “nosotros durante los últimos cuatro años hemos acompañado aumentos de tarifas de este tipo porque eran necesarias hacerlas, pero también esto siempre fue acompañado de paritarias para las y los trabajadores, tanto para el sector privado como el público”. Pero, en esta ocasión: “Esto no sucede, no se ve reflejado porque los trabajadores no están recibiendo aumentos en sus haberes, todo lo contrario, sus sueldos se ven totalmente licuados por la inflación y creo que este es un golpe importantísimo al bolsillo”. Así que “no vamos a acompañar en esta ocasión porque las circunstancias no están dadas para que así sea”, dijo decidida Villalba.