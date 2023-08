Emanuel Gainza: "Vamos a descentralizar la prestación de servicios públicos"

En varios tramos de la charla el exconcejal se refirió al déficit en la prestación de servicios municipales, y en ese marco cuestionó que los centros de salud “sólo dan 20 turnos por día y la gente sabe que después del mediodía no se consigue un médico y las guardias cerradas”. Desde esa mirada, llamó a reconstruir el vínculo con las comisiones vecinales para que las soluciones a la demandas barriales sean más eficaces. Reparó que con alrededor de 200 comisiones vecinales se debe avanzar en un plan digitalizar los trámites. Luego planteó que es necesario “regularizar a las comisiones, porque hoy un vecino no tiene un mapa digital para encontrar donde está su comisión. Además debe haber coordinadores en la unidades municipales para que estén vinculados con las vecinales”.

En este punto sostuvo que retomará una de las políticas del exintendente Mario Alberto Moine, quien convocaba cada 3 de febrero a todos los presidentes de las vecinales para contribuir a una mejor planificación.

Descentralizar los servicios

Una de los compromisos incluidos por Gainza en su programa de gobierno apunta a descentralizar la prestación de los servicios públicos, dándole mayor jerarquía a las cuatro unidades municipales actualmente operativas. “Queremos descentralizar la prestación de los servicios públicos, que el vecino tenga en cada Unidad, el encargado de Obras Sanitarias, el de Parques y Paseos, el que se ocupe de Tránsito, el que se ocupe de la cuestión Vial; que el vecino tenga un gabinete de servicios públicos. Y que en vez de ser uno para toda la ciudad, que sean cuatro en cada una de las Unidades Municipales de Paraná. Eso lo tenemos que integrar con las vecinales”, graficó.

Para el precandidato ejecutar esta política es posible porque se cuenta con el recurso humano, aunque estimó que para que sea viable es clave la gestión y la capacitación.

Auditoría del personal

Otra de las medidas que Gainza llevará adelante será una auditoría interna de recursos humanos para “saber que talento y que capacidad humana tenemos dentro del municipio. Voy a dar un ejemplo: hace muy poco voy a un área municipal administrativa, me siento a hablar con el empleado municipal que coordinaba la oficina y me dice ‘yo soy profe de Educación Física’. Y le digo, ¿qué hace un profesor de Educación Física en una área administrativa vinculada a recursos humanos en vez de estar en un jardín maternal, en una escuelita municipal de deportes? Me respondió que lo habían traslado a ese lugar y se había quedado”.

Al profundizar sobre esta cuestión, Gainza explicó que se debe potenciar el recurso humano, sumado a un plan de capacitación fuerte e integral. Luego observó que es una problemática recurrente porque insistió en que el personal está mal aprovechado. “Si voy a un jardín maternal me van a decir que no tienen profesor de Educación Física”, advirtió.

Sobre el funcionamiento de los 32 Jardines Maternales Municipales, Gainza denunció falencias de la actual gestión: “Faltan maestras, no se cuenta con un programa de estimulación temprana, los chicos no tienen controles nutricionales. Proponemos una ficha médica digital por cada chico que ingrese a la red municipal. Debemos tener la historia clínica digital de ese chico. A lo mejor haremos una plaza menos pero garantizaremos que los jardines tengan estimulación temprana y le podamos hacer el fichaje nutricional a los chicos”.

Deporte para integrar

Gainza denunció que se redujo el número de escuelas de deportes municipales, por lo que como primera medida buscará fortalecer esa política con dos profesores de Educación Física, tres pelotas de fútbol, tres de básquet y una merienda saludable por cada poliodeportivo municipal. “Si llegamos barrio por barrio, garantizo que la cantidad de chicos que vamos a sacar de la calle van a aprender en valores, van a mejorar su salud y van a tener más prestaciones. Y si a eso lo replicamos en lo cultural con escuelas de teatro, con música, acompañando las comparsas y los talleres barriales de percusión, van a cambiar las realidades de muchos chicos, que hoy no encuentran una motivación y que a través del deporte y la cultura pueden salir adelante”, enfatizó.

Entre sus prioridades, Gainza anticipó que trabajará para mejorar la prestación del servicio de agua y el transporte público de pasajeros. Al respecto marcó que “en la zona sur de Paraná tenemos cortes de agua permanente, aún fuera de la temporada de verano. Necesitamos planificar de manera más estructural el tema del agua. Los empleados no tienen el equipamiento que necesitan”.