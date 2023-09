Emanuel Gainza: "Seguro habrá balotaje con Romero"

EMANUEL GAINZA EN RADIO LA RED.jpg Mateo Oviedo / UNO

Con los vecinos

El político de 35 años visitó Radio La Red Paraná 88.7 y planteó sus propuestas concretas a 20 días de las elecciones generales a nivel nacional. Se dedica hace 18 años a la política y en la actualidad recorre cada día diferentes barrios de la ciudad como candidato a intendente. En ese marco, resaltó que la gente le expresa una gran expectativa "de poder cambiar y estar mejor": "Tenemos programas de apoyo escolar, propuestas para adultos mayores y mesas participativas. Nuestra campaña creció porque la gente ha participado activamente. Hemos tenido 30 desayunos con vecinos de Paraná durante la campaña de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y creo que tenemos el equipo, las ganas y la energía para poder gobernar", indicó Gainza a UNO. Respecto a las mesas temáticas, donde los vecinos van y cuentan sus problemas o los de su barrio en un espacio participativo y libre, dijo que siempre terminan con la misma frase: "Hay mucho por hacer".

Propuestas

Gainza reflexionó sobre la gran responsabilidad que conlleva tener en sus manos la opción de cambiar un plan de gobierno con el que, según el, la gente no está conforme: "Nosotros creemos que las cosas se pueden hacer de otra manera que podemos vivir en una ciudad mejor. Creo que este 22 de octubre se definen dos modelos: la continuidad de lo que pasa hasta ahora con gente que ya tuvo su oportunidad de gobernar y donde la gente no vive mejor. Y la nuestra, que es un proyecto con mucha pasión porque detrás de la candidatura y la campaña hay un equipo de mucha gente".

Gainza dijo que las primeras tres medidas que tomará el 10 de diciembre por la mañana si asume como presidente municipal son las siguientes:

Declarar la emergencia del transporte de colectivos.

Achicar a 6 las 10 Secretarías municipales y así eliminar gasto político.

Bajar 100 tasas al sector comercial para lograr menos presión tributaria y que el comerciante pueda avanzar.

El abogado reflexionó sobre la integridad con la que el municipio tiene que pensar distintos aspectos que atraviesan a los vecinos como la salud, la educación y demás. Además, hizo mención a la importancia y cualidades turísticas que tiene Paraná respecto a todo el país y uno de los objetivos impulsar ese sector. "Hay cosas que corregir, sobre todo dentro del municipio hacer auditorías internas profundas para ver quién trabaja porque hay recurso humano desaprovechado", indicó. En ese marco, dijo que más de uno se siente estafado cuando ve que alguien sin trabajar cobra un sueldo. También indicó que hay áreas municipales que el actual intendente no visitó en los cuatro años de gestión y que precisan revisión: "Es importante tener un vínculo con el empleado municipal porque es el que representa la gestión en la calle".

Mirada nacional

Respecto a la situación económica y social a nivel país, Gainza dijo que en este momento el Gobierno Nacional se encuentra en un alto nivel de irresponsabilidad: "Me da mucha pena que no tengamos presidente y que el ministro de Economía rife la Argentina para ver si saca un votito más. Con todas estas medidas que todo el mundo sabe que aumentan la inflación y son una olla a presión. Por eso entiendo el voto hacia Javier Milei. La gente se enoja y con justa razón, pero ese enojo hay que canalizarlo en salidas constructivas no en prender fuego todo".

El candidato a intendente integra la lista que encabeza Patricia Bullrich en la presidencia y Rogelio Frigerio como gobernador de Entre Ríos: "El espacio de Juntos por el Cambio tiene la experiencia de haber estado en el gobierno entre los años 2015-2019, y hoy se necesita una fuerza política que pueda resolver con orden la situación del país".

Finalmente, el candidato aseguró que el día después al 22 de octubre será complejo: "Vamos a tener una crisis social muy profunda si nos toca gobernar porque todo esto que se hace ahora es totalmente irresponsable". Esto en clara alusión a las medidas implementadas en las últimas semanas por parte del ministro de Economía, Sergio Massa, denominadas por el periodismo como Plan Platita: el bono de $94.000 para trabajadores informales; medidas de alivio fiscal para profesionales, monotributistas, autónomos; la devolución de IVA para sectores de menos ingresos y las modificaciones al impuesto a las ganancias.