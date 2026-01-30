Emanuel Gainza se reunió con directivos del Túnel Subfluvial para impulsar la modernización.

Emanuel Gainza recorrió el Túnel Subfluvial para fortalecer la colaboración y planificar su modernización, mejorando la eficiencia y los servicios.

El Secretario de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Provincia de Entre Ríos, Emanuel Gainza, visitó las instalaciones del Túnel Subfluvial "Raúl Uranga – Carlos S. Begnis" en una jornada orientada a fortalecer la colaboración y el progreso institucional.

El director del Ente interprovincial, Aníbal Vergara, recibió a Gainza el jueves por la mañana, con el objetivo de generar un espacio de intercambio estratégico sobre la infraestructura del Túnel, los procesos operativos, los servicios disponibles para los usuarios, la modernización tecnológica y la proyección institucional.

Emanuel Gainza visitó el Túnel Subfluvial para avanzar en su modernización

Túnel Subfluvial Raúl Uranga-Carlos Sylvestre Begnis.jpeg

Durante la visita, Gainza manifestó su disposición a trabajar junto a las distintas áreas que conforman el Ente, con el fin de optimizar el funcionamiento cotidiano del viaducto. Por su parte, los representantes del Túnel expusieron el funcionamiento de cada área, elaborando un diagnóstico preliminar que servirá para planificar acciones acordes a las necesidades del Ente.

El Túnel Subfluvial, que cuenta con 56 años de historia, ha debido adaptarse a distintos avances tecnológicos a lo largo del tiempo. Por ello, el proceso de modernización se plantea de manera gradual, con el objetivo de prolongar su vida útil y mejorar la calidad del servicio a los usuarios.

La colaboración entre el Gobierno de Entre Ríos y el Túnel Subfluvial es clave para alcanzar estos objetivos, y la visita de Gainza representa un paso importante hacia una mayor eficiencia y modernización del viaducto.