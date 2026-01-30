Uno Entre Rios | La Provincia | Emanuel Gainza

Emanuel Gainza se reunió con directivos del Túnel Subfluvial para impulsar la modernización

Emanuel Gainza recorrió el Túnel Subfluvial para fortalecer la colaboración y planificar su modernización, mejorando la eficiencia y los servicios.

30 de enero 2026 · 12:45hs
Emanuel Gainza se reunió con directivos del Túnel Subfluvial para impulsar la modernización.

Emanuel Gainza se reunió con directivos del Túnel Subfluvial para impulsar la modernización.

El Secretario de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Provincia de Entre Ríos, Emanuel Gainza, visitó las instalaciones del Túnel Subfluvial "Raúl Uranga – Carlos S. Begnis" en una jornada orientada a fortalecer la colaboración y el progreso institucional.

El director del Ente interprovincial, Aníbal Vergara, recibió a Gainza el jueves por la mañana, con el objetivo de generar un espacio de intercambio estratégico sobre la infraestructura del Túnel, los procesos operativos, los servicios disponibles para los usuarios, la modernización tecnológica y la proyección institucional.

Tarjeta SUBE: los beneficios sociales no deberán renovarse

Tarjeta SUBE: los beneficios sociales no deberán renovarse

Vialidad Nacional realiza bacheos en la Ruta Nacional 18 a la altura de San Salvador.

Vialidad Nacional realiza bacheos en la Ruta Nacional 18 a la altura de San Salvador

LEER MÁS: Más de 46.000 vehículos pasaron por el Túnel Subfluvial en el recambio de quincena

Emanuel Gainza visitó el Túnel Subfluvial para avanzar en su modernización

Túnel Subfluvial Raúl Uranga-Carlos Sylvestre Begnis.jpeg

Durante la visita, Gainza manifestó su disposición a trabajar junto a las distintas áreas que conforman el Ente, con el fin de optimizar el funcionamiento cotidiano del viaducto. Por su parte, los representantes del Túnel expusieron el funcionamiento de cada área, elaborando un diagnóstico preliminar que servirá para planificar acciones acordes a las necesidades del Ente.

El Túnel Subfluvial, que cuenta con 56 años de historia, ha debido adaptarse a distintos avances tecnológicos a lo largo del tiempo. Por ello, el proceso de modernización se plantea de manera gradual, con el objetivo de prolongar su vida útil y mejorar la calidad del servicio a los usuarios.

La colaboración entre el Gobierno de Entre Ríos y el Túnel Subfluvial es clave para alcanzar estos objetivos, y la visita de Gainza representa un paso importante hacia una mayor eficiencia y modernización del viaducto.

Emanuel Gainza Túnel Subfluvial Entre Ríos
Noticias relacionadas
El Gobierno provincial advierte sobre el riesgo extremo de incendios en Entre Ríos.

El Gobierno provincial advierte sobre el riesgo extremo de incendios en Entre Ríos

Bomberos Voluntarios realizaron más de 3.300 intervenciones en Entre Ríos durante 2025.

Bomberos Voluntarios realizaron más de 3.300 intervenciones en Entre Ríos durante 2025

Se incorporan las primeras cuatro mujeres a la sección patrulla motorizada de la Policía.

Se incorporan las primeras cuatro mujeres a la sección patrulla motorizada de la Policía

Los incendios comienzan a repetirse debido a las altas temperaturas que se registran en la región de Salto Grande.

En Concordia genera preocupación los incendios forestales y de pastizales

Ver comentarios

Lo último

FARER alerta sobre los riesgos de incendios rurales

FARER alerta sobre los riesgos de incendios rurales

Tarjeta SUBE: los beneficios sociales no deberán renovarse

Tarjeta SUBE: los beneficios sociales no deberán renovarse

Vialidad Nacional realiza bacheos en la Ruta Nacional 18 a la altura de San Salvador

Vialidad Nacional realiza bacheos en la Ruta Nacional 18 a la altura de San Salvador

Ultimo Momento
FARER alerta sobre los riesgos de incendios rurales

FARER alerta sobre los riesgos de incendios rurales

Tarjeta SUBE: los beneficios sociales no deberán renovarse

Tarjeta SUBE: los beneficios sociales no deberán renovarse

Vialidad Nacional realiza bacheos en la Ruta Nacional 18 a la altura de San Salvador

Vialidad Nacional realiza bacheos en la Ruta Nacional 18 a la altura de San Salvador

Emanuel Gainza se reunió con directivos del Túnel Subfluvial para impulsar la modernización

Emanuel Gainza se reunió con directivos del Túnel Subfluvial para impulsar la modernización

El Gobierno anuncia nuevos ajustes en tarifas: gas 16,9% y luz 3,6%

El Gobierno anuncia nuevos ajustes en tarifas: gas 16,9% y luz 3,6%

Policiales
Choque de camiones en la Autovía 12 dejó a un conductor atrapado y herido

Choque de camiones en la Autovía 12 dejó a un conductor atrapado y herido

Tres muertos en un choque sobre la Ruta 18 y ya son 25 las víctimas fatales por siniestros viales en Entre Ríos

Tres muertos en un choque sobre la Ruta 18 y ya son 25 las víctimas fatales por siniestros viales en Entre Ríos

Violenta pelea de jóvenes en una plaza de Paraná: hubo demorados y secuestraron cuchillos

Violenta pelea de jóvenes en una plaza de Paraná: hubo demorados y secuestraron cuchillos

Autopsia confirma muerte sin signos de violencia de un interno en la Unidad Penal de Gualeguaychú

Autopsia confirma muerte sin signos de violencia de un interno en la Unidad Penal de Gualeguaychú

Se incendió una vivienda en Paraná

Se incendió una vivienda en Paraná

Ovación
Kendry Páez llegó a Buenos Aires para sumarse a River Plate

Kendry Páez llegó a Buenos Aires para sumarse a River Plate

Gustavo Fernández, el tenista argentino que hizo historia en Australia

Gustavo Fernández, el tenista argentino que hizo historia en Australia

Expectativas por la Maratón de la Mujer de Concordia

Expectativas por la Maratón de la Mujer de Concordia

Están los cruces de playoffs de la Liga de Campeones

Están los cruces de playoffs de la Liga de Campeones

Liga Nacional: Echagüe y Rowing se llevan todas las miradas este fin de semana

Liga Nacional: Echagüe y Rowing se llevan todas las miradas este fin de semana

La provincia
Tarjeta SUBE: los beneficios sociales no deberán renovarse

Tarjeta SUBE: los beneficios sociales no deberán renovarse

Vialidad Nacional realiza bacheos en la Ruta Nacional 18 a la altura de San Salvador

Vialidad Nacional realiza bacheos en la Ruta Nacional 18 a la altura de San Salvador

Emanuel Gainza se reunió con directivos del Túnel Subfluvial para impulsar la modernización

Emanuel Gainza se reunió con directivos del Túnel Subfluvial para impulsar la modernización

El Gobierno provincial advierte sobre el riesgo extremo de incendios en Entre Ríos

El Gobierno provincial advierte sobre el riesgo extremo de incendios en Entre Ríos

Bomberos Voluntarios realizaron más de 3.300 intervenciones en Entre Ríos durante 2025

Bomberos Voluntarios realizaron más de 3.300 intervenciones en Entre Ríos durante 2025

Dejanos tu comentario