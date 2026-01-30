El 17º Distrito Entre Ríos de Vialidad Nacional informó que se están llevando a cabo trabajos de bacheo con mezcla asfáltica en caliente sobre la Ruta Nacional 18, a la altura de San Salvador, en el kilómetro 217.
Vialidad Nacional realiza bacheos en la Ruta Nacional 18 a la altura de San Salvador
30 de enero 2026 · 12:53hs
Durante los trabajos, se reduce el carril intervenido, implementándose un paso alternado de a una mano por vez.
Se recomienda a los conductores transitar con precaución, disminuir la velocidad y respetar las indicaciones de los banderilleros.