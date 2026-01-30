Uno Entre Rios | La Provincia | Vialidad Nacional

Vialidad Nacional realiza bacheos en la Ruta Nacional 18 a la altura de San Salvador

Vialidad Nacional realiza trabajos de bacheo en la Ruta Nacional 18 en San Salvador. Paso alternado y precaución para los conductores.

30 de enero 2026 · 12:53hs
El 17º Distrito Entre Ríos de Vialidad Nacional informó que se están llevando a cabo trabajos de bacheo con mezcla asfáltica en caliente sobre la Ruta Nacional 18, a la altura de San Salvador, en el kilómetro 217.

Durante los trabajos, se reduce el carril intervenido, implementándose un paso alternado de a una mano por vez.

Desde el 17º Distrito Entre Ríos de Vialidad Nacional se pidió circular con precaución por bacheos en la ruta 18 a la altura de San Salvador 

Se recomienda a los conductores transitar con precaución, disminuir la velocidad y respetar las indicaciones de los banderilleros.

