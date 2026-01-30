Vialidad Nacional realiza bacheos en la Ruta Nacional 18 a la altura de San Salvador.

Vialidad Nacional realiza trabajos de bacheo en la Ruta Nacional 18 en San Salvador. Paso alternado y precaución para los conductores.

El 17º Distrito Entre Ríos de Vialidad Nacional informó que se están llevando a cabo trabajos de bacheo con mezcla asfáltica en caliente sobre la Ruta Nacional 18, a la altura de San Salvador, en el kilómetro 217.