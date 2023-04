Emanuel Gainza hizo una nueva promesa de campaña

Durante el encuentro, el precandidato aseguró: "Paraná dejó de ser una ciudad tranquila. Es necesario reconocer que existe un creciente nivel de inseguridad y hay que actuar en consecuencia". Seguidamente, presentó las propuestas bajo el nombre "Plan Municipal de Prevención del Delito".

La iniciativa consta de la creación de un "Mapa de Delito" y la conformación de una mesa de trabajo entre la Municipalidad y la Departamental de Policía, que constituyen una "herramienta fundamental para tener datos estadísticos de las zonas más inseguras y generar medidas acordes a la situación de cada una de ellas", señaló Gainza.

Asimismo, se comprometió a instalar un "Centro de Monitoreo Municipal", que constará de 300 cámaras ubicadas en lugares de alta circulación o riesgo, como ingresos a la ciudad, plazas, espacios públicos, garitas de colectivos, hospitales y escuelas. Otra propuesta es la puesta en marcha de un centenar de "puestos seguros": serían dispositivos conformados de una estructura mecánica que contarán con un botón de pánico y un parlante altavoz para que los vecinos se comuniquen con la Central de Monitoreo ante casos de emergencia.

"No hay política de seguridad que no esté acompañada por política social", consideró el dirigente y agregó: "Los niveles de pobreza, la crisis del sistema educativo y el desastre económico obliga a los gobiernos, en particular al municipal, a poner en marcha medidas que reconstruyan el tejido social". De este modo, anunció el compromiso de implementar "un plan de desarrollo humano que, a través de la educación, deporte, cultura y promoción de la salud, refuerce las acciones del Estado para formar ciudadanos de bien".