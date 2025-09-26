Uno Entre Rios | La Provincia | Agmer

Elecciones en Agmer: Marcha Blanca festejó pero la Rojo y Negro denunció irregularidades

En la seccional Paraná de Agmer los resultados de las elecciones estan discutidos ya que desde la Rojo y Negro indican que la elección quedó sin resolverse

26 de septiembre 2025 · 08:52hs
Elecciones en Agmer: Marcha Blanca festejó pero la Rojo y Negro denunció irregularidades

Los resultados del escrutinio provisorio tras las elecciones en la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) confirmaron el triunfo a nivel provincial de la lista oficialista Marcha Blanca, lo que garantiza que Abel Antivero asumirá como secretario general del sindicato docente más importante de la provincia para el período 2026–2029. En tanto, en Agmer seccional Paraná la lista Rojo y Negro cuestionó los resultados e indicaron que la elección quedó sin resolverse, por irregularidades en algunas mesas.

agmer

Abel Antivero es el nuevo secretario general de Agmer.

Abel Antivero se convirtió en el nuevo secretario general de Agmer

elecciones en agmer: el gremio docente mas importante de entre rios renueva sus autoridades

Elecciones en Agmer: el gremio docente más importante de Entre Ríos renueva sus autoridades

A nivel provincial

La lista Marcha Blanca (una coalición integrada por las agrupaciones Celeste, Compromiso, Rojo y Negro y Paulo Freire) obtuvo el 77,2% de los votos, frente al 22,8% alcanzado por la Lista Multicolor, que llevaba como candidata a Gimena García. La diferencia fue tan amplia que la Multicolor no logró el 30% necesario, según el estatuto del sindicato, para ingresar como minoría en la conducción provincial.

Elecciones en Paraná

Uno de los datos más relevantes de la jornada electoral se dio en la seccional Paraná, donde se registraría un cambio histórico en la conducción. La lista Unidos por la Educación, encabezada por Manuel Gómez, se impuso-de momento- con 741 votos, superando a la tradicional agrupación Rojo y Negro, liderada por Martín Tactagi, que obtuvo 726 votos. En tercer lugar quedó la Lista Multicolor, con 489 sufragios. Sin embargo, desde la Rojo y Negro afirman que la elección no está cerrada, ya que denuncian irregularidades en algunas mesas de votación. En un comunicado, informó que presentarán impugnaciones que podrían dar vuelta el resultado.

"La elección en nuestro departamento Parana quedó sin resolverse por irregularidades en algunas mesas. Haremos las correspondientes presentaciones formales", sostuvieron.

Resultados en algunos departamentos:

Además del triunfo general, Marcha Blanca se impuso de forma clara en la mayoría de los departamentos. Algunos de los guarismos más destacados fueron:

-San Salvador: Marcha Blanca 366 votos (89,9%) - Multicolor 39 votos (9,6%)

-Colón: Marcha Blanca 723 votos (82%) - Multicolor 141 votos (18%)

-La Paz: Marcha Blanca 532 votos - Multicolor 118 votos (sobre un total de 650 votantes)

-Concordia: Marcha Blanca 644 votos (62%) - Multicolor 398 votos (38%) – Total de votantes: 1042

-Diamante: Marcha Blanca 201 votos - Multicolor 46 votos.

Agmer elecciones irregularidades Paraná
Noticias relacionadas
El dirigente de Agmer, Martín Tactagi se expresó en redes tras la trágica muerte de su hija: La pérdida de Julia es un desgarro comunitario

Martín Tactagi habló sobre la muerte de su hija: "Acá estamos, levantándonos a la vida nuevamente"

Rogelio Frigerio inauguró el aeropuerto de Concordia.

Rogelio Frigerio inauguró el aeropuerto de Concordia

El gobierno provincial informó que el cronograma de pagos para los haberes, a activos y pasivos de la administración pública, inicia el miércoles 1 de octubre.

El miércoles comienza el cronograma de pagos para la administración pública

elecciones 2025: que y como se votara el 26 de octubre

Elecciones 2025: Qué y cómo se votará el 26 de octubre

Ver comentarios

Lo último

La probable de Patronato para buscar el pase al Reducido

La probable de Patronato para buscar el pase al Reducido

La décima fecha del Torneo Clausura comenzó sin victorias

La décima fecha del Torneo Clausura comenzó sin victorias

Presentaron oficialmente la fecha del TC Pick Up en Paraná

Presentaron oficialmente la fecha del TC Pick Up en Paraná

Ultimo Momento
La probable de Patronato para buscar el pase al Reducido

La probable de Patronato para buscar el pase al Reducido

La décima fecha del Torneo Clausura comenzó sin victorias

La décima fecha del Torneo Clausura comenzó sin victorias

Presentaron oficialmente la fecha del TC Pick Up en Paraná

Presentaron oficialmente la fecha del TC Pick Up en Paraná

Sosa y Rey palpitaron el clásico: realidades opuestas y chicanas antes de Racing-Independiente

Sosa y Rey palpitaron el clásico: realidades opuestas y chicanas antes de Racing-Independiente

Sionista y Estudiantes siguen mandando en la APB

Sionista y Estudiantes siguen mandando en la APB

Policiales
Trágico siniestro vial en Ruta Provincial 11: un motociclista perdió la vida

Trágico siniestro vial en Ruta Provincial 11: un motociclista perdió la vida

Autovía 14: un auto con dos ocupantes se despistó y terminó volcando

Autovía 14: un auto con dos ocupantes se despistó y terminó volcando

Jurado popular declaró culpable a un hombre en Paraná por abuso sexual

Jurado popular declaró culpable a un hombre en Paraná por abuso sexual

Homicidio de Abril Morato: joven reconoció el hecho como coautora y aceptó ir a la cárcel

Homicidio de Abril Morato: joven reconoció el hecho como coautora y aceptó ir a la cárcel

General Ramírez: un trabajador perdió la vida al recibir una descarga eléctrica

General Ramírez: un trabajador perdió la vida al recibir una descarga eléctrica

Ovación
Presentaron oficialmente la fecha del TC Pick Up en Paraná

Presentaron oficialmente la fecha del TC Pick Up en Paraná

La décima fecha del Torneo Clausura comenzó sin victorias

La décima fecha del Torneo Clausura comenzó sin victorias

Sosa y Rey palpitaron el clásico: realidades opuestas y chicanas antes de Racing-Independiente

Sosa y Rey palpitaron el clásico: realidades opuestas y chicanas antes de Racing-Independiente

Russo, ausente por tercer día seguido pero con el alta médica

Russo, ausente por tercer día seguido pero con el alta médica

Manuel Borgert y Juan Pablo Guiffrey arrancan el sueño dorado en el TC Mouras

Manuel Borgert y Juan Pablo Guiffrey arrancan el sueño dorado en el TC Mouras

La provincia
Rogelio Frigerio inauguró el aeropuerto de Concordia

Rogelio Frigerio inauguró el aeropuerto de Concordia

El miércoles comienza el cronograma de pagos para la administración pública

El miércoles comienza el cronograma de pagos para la administración pública

Elecciones 2025: Qué y cómo se votará el 26 de octubre

Elecciones 2025: Qué y cómo se votará el 26 de octubre

Camionero despotricó contra el Gobierno en un corte de ruta: ¿Qué es más caro? ¿Tener Vialidad Nacional o no?

Camionero despotricó contra el Gobierno en un corte de ruta: "¿Qué es más caro? ¿Tener Vialidad Nacional o no?

La UCA cuestionó el dato de baja de pobreza del Indec: Descenso sobrerrepresentado

La UCA cuestionó el dato de baja de pobreza del Indec: "Descenso sobrerrepresentado"

Dejanos tu comentario