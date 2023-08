Elecciones 2023: Fouces propone cambiar la matriz de Paraná

—¿Cuál fue su puntapié para integrar el equipo de Lucia Varisco? ¿Qué motiva su trabajo en la política?

—Mi decisión de ingresar en la política, para conducir el gobierno de la ciudad de Paraná es producto de un proceso, un largo proceso de reflexión, de sentirme cada vez con más necesidad de aportar lo que pueda estar en mis posibilidades, de aportar a mejorar la vida, de todos los habitantes de la ciudad. Ése es el fin último de la política, cambiar la realidad de la gente, cambiársela para mejor. Es un proceso donde me siento con la responsabilidad de hacerlo.

Creo que la mejor forma es a través de la participación de un proyecto de gobierno para una ciudad que necesita, urgente. Ese proceso de maduración de estas ideas se cruza en un momento con una propuesta de Lucía, que me invita a sumarme a su proyecto político. A Lucía la conozco hace muchos años, conozco bien de sus grandes virtudes, de su capacidad, de su honestidad, de su formación política y también me sedujo mucho sus ganas de hacer y sus ganas de gobernar la ciudad. Hemos formado un grupo de trabajo donde están representados no solamente todos los sectores de la ciudad, sino distintas actividades de las personas que integramos la lista, que eso hace que se enriquezca la propuesta. Hemos tomado contacto permanentemente con la gente, hemos recorrido todos los barrios, estamos recorriendo todos los barrios de la ciudad, teniendo un mano a mano con la gente para que nos pueda transmitir en primera persona cada uno la problemática encuentra en su barrio.

—¿Cuáles son las principales problemáticas que nota en Paraná?

—Charlando con la gente nos encontramos con que las problemáticas son comunes en todos los barrios y sobre todo en los barrios más carenciados, más alejados del centro, que son quienes más merecen la contención del Estado. Esa problemática es el transporte público, que es desastroso, vergonzoso. También comprende la provisión de los servicios básicos como el agua, la energía eléctrica, la mantención de calles. Hay barrios donde caen dos gotas y se tornan intransitables, la gente no puede salir a trabajar, a estudiar. La seguridad es otra problemática común, que si bien es materia provincial, el municipio puede aportar mucho a mejorar la labor de la Policía, con iluminación, cámaras de vigilancia, limpieza de las calles.

—¿Cuáles serían sus ejes de trabajo como concejal?

—En el Concejo Deliberante surgen las normativas en base a las cuales se llevarán a cabo las políticas y las acciones de gobierno. Entiendo que es fundamental y está muy devaluado. El Concejo Deliberante de Paraná ha perdido mucho nivel en cuanto a debate, es ahí donde se deben empezar a solucionar concretamente los problemas de la ciudad. Mis ejes de trabajo como concejal serían buscar las herramientas para que el Poder Ejecutivo pueda llevar adelante todas las obras necesarias para cambiar la realidad.

Le pedimos a los paranaenses que nos acompañen. Nuestra propuesta es solucionar los problemas de la gente. Lo dice nuestro eslogan de campaña, Paraná está para más, yo diría que para muchísimo más. Paraná necesita que se cambie la matriz de la ciudad. Tenemos que transformarnos en una ciudad atractiva para el turismo, para que se generen puestos de trabajo, para que nuestros comerciantes y empresarios apuesten en la ciudad. Eso va a dinamizar la economía y permitir que todos vivamos mejor, pero para eso tiene que haber políticas públicas claras.