Cómo llegan al sprint final por la gobernación Bahl, Frigerio y Etchevehere

Con este cuadro de situación, llega el momento de las definiciones más cruciales para sus equipos de campaña. Para arribar a algunas conclusiones articuladas desde un abordaje académico-científico, UNO convocó a tres analistas políticos que evaluaron las debilidades y fortalezas del intendente de Paraná y del exministro del Interior durante la presidencia de Cambiemos.

En primer lugar, el licenciado en Ciencia Política de la facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), Maximiliano Gómez, rescató en su análisis el nivel de paridad entre Bahl y Frigerio como saldo de las primarias. “Tuvimos una elección muy pareja entre los dos ganadores, no los dos ganadores de la interna, porque en la realidad Bahl no tenía interna dentro del PJ. Si medimos la cantidad de votos en favor de cada candidato, Bahl resultó el más votado en la jornada de las PASO con una escasa diferencia a su favor sobre Frigerio”, dijo al iniciar su diagnóstico.

El especialista además estableció una comparación entre los comicios nacionales y provinciales respecto del comportamiento del electorado: “Lo primero que podemos decir en relación al escenario político que quedó después de las PASO, fue que a nivel de la provincia de Entre Ríos no se repitió el escenario de tercios que se dio a nivel nacional. Mientras a nivel nacional tuvimos escasa diferencia entre el primero y el tercero, a nivel provincial en la categoría de gobernador esto fue sustancialmente distinto”.

Bahl Romero.jpg UNO / Juan Manuel Hernández

Estrategias en pugna

El entrevistado respondió a algunas de las variables que pueden incidir en la elección, como por ejemplo, la necesidad que tiene el peronismo entrerriano de saldar definitivamente la interna en Concordia tras el contrapunto entre Ángel Giano y Armando Gay respecto del resultado de la primaria en la candidatura a intendente. Según Gómez “en Concordia, que es el bastión histórico del peronismo, no traccionó como en otras elecciones, producto sobre todo de una feroz interna que recién se cerró, por lo menos en términos formales hace algunas semanas atrás cuando recién en el escrutinio definitivo se terminó conociendo quién iba a ser el candidato a intendente. En el caso de Bahl hay una apuesta por hacerse fuerte en Paraná y en Concordia y de esa forma poder obtener una diferencia”.

Para el docente esa tensión está lejos de ser saldada “por las expresiones que han surgido desde los distintos sectores internos”. Siguiendo con esta lectura se pronunció en relación al destino del colchón de votos que cosechó Pedro Galimberti, dentro de la coalición opositora. En este sentido indicó que uno de los desafíos de Frigerio “de salir a retener los más de 50.000 votos que Pedro Galimberti obtuvo en la interna de JxC: son votos que adquieren un valor bastante más significativo que tenían quizás en las previsiones previas a las PASO, porque Galimberti estuvo por encima de los guarismos que se esperaba, sobre todo por el hecho de que compitió con boleta corta, sin tener la tracción de ninguna de las dos figuras presidenciales del espacio. Lo cual no es un tema menor, habida cuenta que Juntos por el Cambio en la categoría de presidente, sumando a los dos precandidatos ganó en la provincia de Entre Ríos”.

En cuanto al desempeño del candidato de La Libertad Avanza en suelo entrerriano, el consultor independiente mencionó por primera vez el fenómeno de Javier Milei y su inesperada elección en buena parte del país. En gran medida -observó- la positiva performance de Etchevehere obedece al arrastre nacional del libertario. “Se vio beneficiado en buena medida por la elección presidencial de Javier Milei. Aunque también hay que decir operó en su contra un importante corte de boleta, con más de 60.000 entrerrianos que en las PASO votaron por Javier Milei como presidente, pero que cortaron la boleta de su candidato a gobernador que es Etchevehere. Entonces uno espera que esa operación se repita por la contundencia de ese número y en las próximas elecciones generales, aunque también es cierto que hay una perspectiva de que Milei en Entre Ríos haga una elección mejor que la de las PASO”, argumentó.

La importante franja de ciudadanos que se abstuvo de participar en las elecciones intermedias surgió como otro de los ejes de estudio, al menos como factor que podría incidir en la gran final del 22 de octubre. También están incluidos en este universo las personas que anularon su voto y que directamente se inclinaron por votar en blanco.

En la mirada del profesor universitario “es uno de los grandes misterios, bastante difíciles de revelar o de anticipar. En primer lugar, porque la mayoría de los estudios cuantitativos de estilo encuesta que se realizan por estas semanas, no ahondan demasiado en ese universo de votantes que se expresó, o absteniéndose de participar, es decir, absteniéndose de emitir su sufragio o directamente anulando su voto o votando en blanco”.

En una primera conclusión sostuvo: “Son un objeto de estudio bastante difícil de poder develar en términos de intencionalidad o en términos de anticipar cuál va a ser su comportamiento de cara a la próxima elección. La tendencia histórica nos indica que la participación en las generales siempre aumenta en relación a las PASO. Pero también es cierto que la media de participación en la provincia de Entre Ríos estuvo bastante por encima de la media de participación si la comparamos con el resto del país”.

Para cerrar su diagnóstico entendió que “es probable que mayor cantidad de gente vaya a votar en Entre Ríos, pero no va a ser tanta en comparación con lo que podría pasar en otras provincias, como por ejemplo Buenos Aires o Santa Fe, donde no llegaron al 70% de participación en las PASO. También es cierto que la perspectiva de cierta paridad que dejaron las PASO podría implicar que personas que no se expresaron se encuentren más motivadas a ir a votar el próximo 22 de octubre. Pero insisto, de momento es bastante difícil poder anticipar con cierto grado de certeza cómo se va a comportar esa fracción del electorado. Entiendo que por cómo quedó configurado el escenario es muy probable que tengan una alta incidencia sobre el resultado final. Sobre todo lo que tiene que ver con lo nacional, en particular también en el caso de la gobernación de la provincia de Entre Ríos”.

Frigerio Bullrich.jpg

Coordenadas electorales

Con la intención de establecer el curso de las coordenadas electorales rumbo a las generales de octubre, este medio convocó a un referente ámbito, pero que cada tanto acepta ser parte del debate político en tiempos de campaña. Diego Gantus, doctor en Ciencia Política de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), invitó a pensar que este proceso electoral tuvo su punto de partida hace un año y medio atrás. “En las previas cierres de listas, en la campaña para las PASO y en este relanzamiento de cara a las generales, trato de tener siempre presente cuál era el escenario político un año y medio atrás. Y un año y medio atrás, a mí me parece que en Juntos por el Cambio, había una sensación de elección decidida y un clima de una derrota asumida por parte de lo que hoy es Más por Entre Ríos. Tengo eso bien presente y debo decir que, en parte al menos la cuestionada estrategia electoral de Bordet al unificar las elecciones entrerrianas con las nacionales, me parece que ya ha dado sus frutos. ¿Y cuáles son esos frutos que veo? Los de un Partido Justicialista competitivo de cara a unas elecciones que, insisto, un año y medio atrás, parecían cosa jugada. Ese es mi punto de partida”, dijo en entrevista concedida a UNO.

Acto seguido Gantus consideró que además se deben en cuenta otras claves electorales, como el nivel de participación de la ciudadanía y dentro de esa franja, cuáles son los sectores que se movilizarán porque no lo hicieron en las primarias. En este punto, Gantus evaluó que “en primer lugar se debe mirar con atención si el nivel de participación que fue elevado en las PASO va a mantenerse. Entiendo que sí y que eventualmente podría crecer. Y allí el gran interrogante es quiénes se van a movilizar, que no lo hicieron en las elecciones pasadas. Entiendo que en general, a nivel país, y por lo menos en la zona central en la que ubicaría Entre Ríos, en general quienes no se movilizan en las PASO y lo harán en las generales, suele ser población de una edad relativamente avanzada. A priori ese votante suele elegir una alternativa distinta del peronismo. Lo pongo en esos términos”.

El docente e investigador de la facultad de Trabajo Social (UNER) realizó una valoración sobre cuál será el caudal de votos en blanco en función de los altos guarismos registrados en las primarias en Entre Ríos. Gantus recordó que “la cuestión es si el nivel del voto en blanco que salió tercero en las elecciones para gobernador, antes de La Libertad Avanza, se va a mantener en esos niveles o va a modificarse. En principio, no se me ocurre que pueda haber muy buenas razones para modificarse, en términos de cuál fue la elección y cuál va a ser la elección de Entre Ríos. Pero sí creo que ese voto en blanco podría eventualmente modificarse en función de las dinámicas de la competencia nacional y del arrastre de las boletas que tironean Juntos por el Cambio o La Libertad Avanza. Un voto en blanco que en algunos departamentos del norte de la provincia fue llamativamente alto: en Feliciano o en San Salvador. Hubo distritos en los que el voto en blanco estuvo en la categoría de gobernador muy por encima del promedio provincial. Entiendo que algunas de esas cosas podrían eventualmente modificarse, pero no necesariamente por el escenario político provincial”.

Como tercer interrogante para esta contienda propuso mirar con atención qué es lo que va a pasar con los votos obtenidos por Galimberti. En su apreciación dijo que es necesario hacer una lectura del discurso del dirigente radical una vez conocido el resultado de la interna. “La tercera cuestión a mirar allí, en mi opinión por lo menos, es qué va a pasar con los votos de Galimberti, quien dijo en un par de ocasiones que esos votos no tenían dueño. Entiendo que es difícil pensar votos sin dueño a esta altura del partido. Realmente la capacidad que tenga Frigerio para retener todos esos votos y eventualmente hacerse con el gobierno provincial es algo que todavía estaría por verse. No tengo ningún elemento de juicio, ninguna evidencia para pensar que automáticamente podrían transferirse todos esos votos o una porción muy importante a Frigerio, por el tipo de competencia interna y por las decisiones que tomó Frigerio, o por lo menos su sector, al momento de impedirle a Galimberti ir con una boleta entera”, subrayó.

mileo etchevehere.jpg

Dos frentes competitivos

En la entrevista el docente, al igual que otros analistas, insistió en el que octubre será un escenario polarizado con dos fuerzas sumamente competitivas. Y reforzó esa idea con la siguiente lectura: “Honestamente no veo otro escenario. Los escenarios posibles es que no cambie la cosa, que Frigerio retenga esos votos y Juntos por el Cambio gane por 4 o 5 puntos y nadie estaría sorprendido. Un segundo escenario podría ser que Bahl y Etchevehere suban por el arrastre de sus candidatos nacionales, sumado a que eventualmente Frigerio no pueda retener ese voto. Entonces podría pasar que Frigerio no llegue al 45% como sacó su frente, y Más por Entre Ríos se acerque al 42% o el 43% y a lo mejor estamos hablando de que de nuevo el Justicialismo puede ser gobierno por uno o dos puntos de diferencia”. En esa misma línea arriesgó que “será un escenario realmente muy competitivo, y no veo que aún cuando Milei crezca significativamente 4 o 5 puntos a nivel nacional, eso pueda traducirse en un arrastre muy fuerte de la boleta de La Libertad Avanza en la provincia, porque sencillamente eso no ocurre. Vamos a un escenario de paridad en donde cualquiera de los dos puede ganar, y tendríamos buenas razones para poder explicar porqué ganó uno o porqué ganó el otro”.

Para cerrar insistió que el desafío central de Juntos por Entre Ríos será retener los votos del exintendente de Chajarí, aunque reparó en el hecho de que “pero también hay gente que puede haber quedado muy dolida y que sencillamente no irá a votar. Que fue con Galimberti, que entendió que lo que hizo Frigerio en la provincia no se hace, y votaron a Galimberti, ‘para morir con su candidato’, pero después en las generales dicen ‘no nos vengan a buscar”.

En su diagnóstico acerca de la estrategia elegida por Bahl aseguró que “la principal estrategia, y los esfuerzos de Bordet han estado puestos en tratar de zurcir las heridas que puedo haber dejado el cierre de listas primero y la competencia interna: el caso paradigmático de Concordia. La decisión se terminó de definir 25 días después de cerrado los comicios”.