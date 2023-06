Elecciones 2023: apatía política, violencia y voto en blanco

Voto en blanco: desencanto y apatía hacia la política

“Este fenómeno no es un tema sólo de la democracia argentina, pues otros países atraviesan esta situación. Hay una cuestión de la legitimidad en el régimen político que tiene que ver con lo legal, pero la cuestión de la confianza es mucho más compleja, profunda y más abarcadora”, indicó Tarragona y agregó: “Los altos niveles de abstención en algunas provincias, el voto en blanco y nulo pueden ser entendidos como este malestar de los ciudadanos en general, frente a la democracia y es una de las maneras que tenemos para expresar nuestra disconformidad y descontento”. Asimismo el especialista remarcó que el voto en blanco no refleja desinterés sino que “puede hacerse otra lectura que tiene que ver con un ciudadano que decide manifestar su bronca o rechazo por la política y los políticos a través de este canal”.

En esta línea, Tarragona indicó que existe un creciente malestar en los ciudadanos para con los políticos, pero no con la política como actividad: “Todavía, en Argentina, estamos en condiciones de hacer esa distinción entre la política como actividad y quienes la protagonizan, que son hombres y mujeres de carne y hueso” y destacó: “En estos 40 años de regreso a la democracia creo que sigue siendo considerada por una gran mayoría como la forma de gobierno que, si bien no es perfecta, nos asegura derechos, libertades y responsabilidades ciudadanas. La democracia argentina goza de salud política, pero no podemos hacer futurología en la ciencia política”.

Consultado por los motivos detrás de este malestar hacia la clase política, detalló: “Particularmente en la clase política hay una agenda de cuestiones, temas o problemáticas que no coinciden necesariamente con la agenda de problemas o desafíos que los ciudadanos comunes podamos llegar a tener. Hay una disociación o grieta, por llamarlo de alguna manera, en la clase política en general. La mayor responsabilidad de intentar tender puentes entre las dos agendas viene por parte de la política”.

¿Se repetirá el voto en blanco en Entre Ríos?

A raíz de los niveles de voto en blanco en un número considerable de provincias en lo que va del 2023, es inevitable cuestionarse si esto podría repetirse en Entre Ríos, cuyos comicios se realizarán junto al resto del país el domingo 13 de agosto. Ante esta inquietud Tarragona indicó: “Tradicionalmente, si analizamos el desempeño electoral de Entre Ríos, la provincia se destaca por tener niveles de concurrencia de ciudadanos a los comicios bastante altos. Generalmente el voto en blanco no ha superado el promedio entre 3% y 4%. Me atrevería a decir que, en estas elecciones, tendremos un cierto caudal de votos en blanco pero que no superará estos promedios históricos que la provincia fue mostrando”.

Por otro lado, el docente remarcó que todas las elecciones son fundamentales pues, en mayor o menor medida, se juegan proyectos políticos y de sociedad: “Sería deseable que, como ciudadanía, tengamos mucha conciencia de lo que elegimos en cada elección, no solamente compete a nuestro presente sino que nos hace a futuro como sociedad”.

Candidatos, incertidumbre y violencia política

A diferencia de otras instancias electorales, donde era común ver a un candidato en particular como “favorito” en las encuestas, en esta oportunidad predomina la incertidumbre y ante esto Tarragona indicó: “Esto tiene que ver en gran medida con proyectos políticos que no hay terminado de delinearse. En gran medida, el cansancio de la ciudadanía viene por ese juego político que diferentes partidos llegan hasta el último momento y lo vimos el sábado pasado con la conformación de las listas”. En este marco, el especialista comentó: “Esto hace a un contexto particular en estas elecciones: que no esté determinado un perfil ganador o propuesta, forma parte de alguna manera en este contexto de incertidumbre político y económico que Argentina viene pasando en el último tiempo y, efectivamente, hace que hasta el último momento una buena proporción de ciudadanos no termine de definir su voto”.

Además, Tarragona hizo énfasis en la pérdida de calidad en la clase política en todo el país: “Bastaría ir al diario de sesiones de la Cámara de Diputados de Entre Ríos en el siglo pasado para comparar debates, intercambios, ideas e incluso el vocabulario que se usaba”, pero aclaró: “No digo que todo tiempo pasado fue mejor, pero asistimos a una gradual pérdida de calidad en la dirigencia política que refleja lo que sucede a nivel social en su conjunto, pero esto nos remite a otro problema complejo que tiene la sociedad argentina que es la cuestión educativa”.

Por otro lado, al ser consultado por el incremento en la violencia política, expresó: “Verificamos, a nivel de la sociedad en su conjunto, una elevación en los niveles de violencia. Por suerte estamos lejos de algunas sociedades hermanas de Latinoamérica que están pasando por otros fenómenos”. Además, remarcó que el intento de magnicidio hacia la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, hicieron aún más visible esta problemática. “Lo que se juegan los discursos de odio en las redes sociales son manifestación de un cierto tipo de violencia que no llega a ser la que atravesó nuestro país en la década de 1960-1970, pero hay que prestarle atención a un fenómeno político a abordar”.

¿Qué piensan los futuros votantes de la democracia?

Tarragona encabeza el programa ‘Mi Primer Voto’, una propuesta generada desde las carreras de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, donde se brinda una capacitación a estudiantes secundarios en lo que respecta al proceso electoral y se realiza un simulacro de elecciones. “A esta fecha pudimos compartir, en diferentes localidades de la provincia, con jóvenes entre 15 y 17 años que van a votar por primera vez, su parecer de la política y la democracia”. Consultado por los resultados de esta experiencia, el docente indicó: “Puedo decir que, entre los 1.500 jóvenes que pasaron por esta experiencia, un poco se replica este creciente descreimiento en relación a la política”.

En este sentido, explicó que una instancia consiste en un juego donde, de forma anónima, los estudiantes responden dos preguntas de forma anónima: su opinión de la política y la democracia por otro lado. “Para muchos hay una situación de disconformidad y hasta de rechazo de la política que relacionan con corrupción, negociación, intereses privados, etcétera pero, paradójicamente en la segunda pregunta disparadora sobre la democracia, subsiste un reconocimiento a la democracia como gobierno deseable” y remarcó: “Hay en los jóvenes una idea de la política como algo malo, pero por otro lado que es consustancial al hombre, no podemos dejarla de lado. No podemos negar que somos eminentemente políticos, pero existe una desconfianza hacia la política pero en simultáneo una creencia de que, con todos sus errores, la democracia es la mejor forma de gobierno posible”.

Finalmente, consultado por la representación política para las franjas etarias más jóvenes, comentó: “En los últimos 20 a 25 años hay un fenómeno político en Argentina muy interesante que, más allá de lo ideológico partidario, hay en la política una mayor participación de los jóvenes en cargos muy importantes”.