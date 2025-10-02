Uno Entre Rios | El País | Senado

El Senado rechazó los vetos presidenciales en Garrahan y universidades

En un resultado anticipado, el Gobierno de Javier Milei recibió este jueves una contundente derrota en el Senado.

2 de octubre 2025 · 19:04hs
En un resultado anticipado, el Gobierno recibió este jueves una contundente derrota en el Senado: la oposición casi en su conjunto rechazó los dos vetos de las leyes que declara la emergencia pediátrica (hospital Garrahan como emblema), y que mejora y blinda los presupuestos de universidades públicas.

De esta manera, ambas normas recuperan vigor y se aguarda, de cara al corto plazo, los próximos movimientos del Ejecutivo, que en el también reactivado articulado sobre discapacidad dilató, días atrás, el giro de fondos.

Los vetos de este jueves fueron debatidos de forma conjunta; la definición, separada. Por un lado, la emergencia pediátrica obtuvo 59 votos positivos, siete negativos y tres abstenciones –de los macristas Alfredo De Ángeli, Martín Goerling y Victoria Huala–.

En tanto, la iniciativa relacionada con universidades consiguió 58 adhesiones, siete rechazos y las mismas tres abstenciones del Pro, más la radical Carolina Losada. Es decir, ambos textos lograron -bajo la mirada de la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel-, por amplio margen, los dos tercios que requieren las leyes para ser insistidas por el Congreso.

