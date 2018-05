El Programa Yacaré junto a escuelas festejará el viernes el Día de la Tierra

Al principio iba a ser el 23 de abril. "Como llovía lo pasamos para el lunes 14, pero había mucho barro y no se pudo cortar el pasto. Lo dejamos para el viernes 18. Es desde las 9 hasta el mediodía", dijo a UNO Yolanda Querchi.

La responsable técnica del centro contó que esta iniciativa surgió por docentes de la escuela Guadalupe.

El sendero de interpretación del monte nativo con el que cuentan sufrió incendios durante el verano. Entonces a esos docentes se les ocurrió hacer una forestación, para lo que se abocaron a la tarea de buscar y seleccionar árboles, entre otras actividades previas.









Después, para los estudiantes del nivel Primario e Inicial también se llevarán a cabo propuestas e iniciativas alusivas con el árbol. "La actividad se fue dando y es importante tener un día para compartir experiencias y resaltar todo lo referido al ambiente , su protección y rescatar la relevancia que tiene el pedacito de monte nativo que hay dentro del predio y que tiene su diversidad florística, eso tienen que verse", agregó.









Hoy, desde el centro están en la búsqueda de poder trabajar como lo hacían años atrás. Es que de momento no tienen la posibilidad de atender un turno tarde. Querchi dijo que aún no hay autorización para que les habiliten la posibilidad de garantizar que alguien se haga cargo en otros horarios que no sean de lunes a viernes por la mañana.









El pedido es para poder atender a todas las escuelas y las visitas del turismo. "Hasta hace dos años trabajábamos con el turismo . Es necesario que el centro esté abierto por la tarde y los fines de semana para toda la comunidad educativa", dijo.









Contó además que hay muchos que trabajan de mañana y quieren recorrer el lugar, pero en estas condiciones no pueden. Además la propuesta lo amerita: reciben visitas de escuelas rurales y de ciudades vecinas. El centro se encuentra en Larramendi 3108.





"Cuando nos convocaron nos gustó la idea y decidimos ampliar la actividad a las escuelas de la zona como a La Baxada, Francisco Soler, instituciones que están en el centro educativo todo el año con visitas que hacen siempre. Esto de la plantación de árboles llevó a otras actividades", agregó la especialista, y destacó que participará, con charlas en simultáneo a la forestación, el biólogo Alfredo Berduc quien hablará sobre los árboles en un panel destinado a los estudiantes de los cursos superiores.