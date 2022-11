"El primer desafío es mantener las escuelas rurales abiertas"

Invitan a las actividades las cátedras de Historia de la Educación, Sociología de la Educación e Historia de la Educación Argentina (FCEdu-UNER) y Sociología Rural (Agropecuarias-UNER), la Secretaria de Extensión y Cultura (FCEdu), La maestría en Educación y Desarrollo Rural (FCEdu-FCA-INTA) y el Instituto de Estudios Sociales (INES-Conicet-UNER).

La investigadora llegó este miércoles a Entre Ríos y, previo a las actividades en la universidad, visitó la escuela agrotécnica de Villa Urquiza, (primera institución de esta modalidad que se fundó en la provincia), donde dio una charla y taller para la comunidad educativa local.

"Recuperar la memoria histórica, incluida la educación rural”

De regreso en Paraná, Gutiérrez dialogó con UNO sobre las líneas de investigación que presentará en las jornadas y, también, sobre la realidad actual de la educación rural y las juventudes en el campo, desde los aportes de una mirada histórica especializada en la Región Pampeana de nuestro país y construida durante décadas de estudio y conocimiento del ámbito educativo agrario.

Talia Gutierrez.jpg Foto UNO/Juan Manuel Hernández

La docente ha centrado su estudio en la segunda mitad del siglo pasado y señala: “Desde la década de 1960 comienzan a despoblarse las zonas rurales y al mismo tiempo se intensifican las acciones dedicadas a crear escuelas y propuestas de educación no formal, mientras que han cambiado muchas normativas a lo largo del tiempo, hasta la actual legislación”.

Respecto de la tradición de la provincia en la materia, Gutiérrez resaltó: “en Entre Ríos la educación rural siempre dependió del sistema educativo, a diferencia de otras provincias en las que estaba a cargo de ministerios agrarios o productivos”.

A lo largo del tiempo y especialmente a partir de la década de 1990 las transformaciones socioeconómicas agrarias, en particular la mecanización del trabajo, fueron expulsando su población. La especialista evaluó: “Es un proceso que llevó a un éxodo de personas a los medios urbanos, especialmente jóvenes. Sigue ocurriendo en el presente. El porcentaje de población rural es muy pequeño. A esto abonan problemáticas aparentemente simples como mantener un camino, lo cual es un déficit en nuestro país”.

Consultada sobre los principales desafíos para la educación rural hoy, admitió que “podrán decirlo mejor quienes trabajan hoy en día en escuelas rurales”, pero mencionó: “En perspectiva histórica sería crear muchas escuelas, que todos los jóvenes tengan acceso y brindarles los elementos necesarios: terrenos para prácticas, sectores didácticos productivos y presupuesto".

"El primer desafío es mantener las escuelas abiertas, con distintas estrategias”, enfatizó. De todas formas, aclaró que “la educación puede transformar la vida de las personas, pero no toda una situación socioeconómica”. Asimismo, indicó que las escuelas del campo deben dar a sus alumnos “todas las herramientas para que elijan su destinos”.

Consultada sobre la importancia de indagar la historia de la educación rural, reflexionó: “Lo que no se conoce no puede valorarse. Es necesario conocer el pasado para comprender el presente y adoptar políticas integrales, no sólo soluciones aisladas. Por ejemplo, para recuperar el patrimonio y que no se pierda. Hace falta recuperar la memoria histórica, incluida la educación rural”.