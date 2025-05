El precio de la carne se estabilizó pero el consumo no repunta

Si bien esta tendencia puede alentar la demanda, la realidad es que el consumo no repunta y se mantiene en su mínimo histórico, que en 2024 rondó un promedio de 45 kilos por persona al año. Más allá de que puede haber variaciones mensuales, se trata de la cifra más baja de los últimos 30 años, y es sensiblemente menor a los 70 kilos per cápita alcanzados a partir de la década de 1950.

carnes precios cortes .jpg Archivo UNO

Al margen de las cuestiones culturales que inciden en este descenso, los factores económicos –sobre todo la caída del poder adquisitivo– vienen agudizando fuertemente esta caída, en la que impacta que numerosos consumidores se vuelquen a alternativos como el pollo, y en menor medida el cerdo.

Tendencia en el consumo de carne

Consultado sobre esta situación, Emanuel Satler, productor y propietario de una reconocida carnicería en Paraná, contó a UNO: “El consumo de carne vacuna empezó a bajar y quedó deprimido, con un promedio de 45 kilos por persona al año. En este contexto, la demanda de pollo venía creciendo, hasta que llegó un punto el año pasado en el que se consumió lo mismo de pollo que de carne. Hay cuestiones económicas en este comportamiento del mercado, pero también hay un tema de salud y cultural que ha hecho disminuir la ingesta de la carne roja, que se fue reemplazando por otro tipo de proteínas, como por ejemplo el pollo y el huevo también, cuya demanda no para de crecer”.

Consumo de carne.jpg El consumo de carne vacuna bajó y el de pollo creció

Más allá de esta modificación en la dieta, la diferencia de valores entre un producto y otro es lo que más incide en el consumo: un kilo de pollo entero hoy vale 3.000 pesos, 3.500 está el kilo de patamuslo, 9.000 pesos el de pechuga, contra un 13.000 pesos que cuesta un kilo de pulpa de carne vacuna. “Sería de algún peceto, nalga, cuadril que vale eso”, precisó Satler, y acotó: “Después el kilo de costeleta de vaca se vende a 9.000 pesos, el de una carne picada mixta sale 10.000, asado tenemos a 10.000 pesos en oferta el de novillo y 12.000 el de ternero. Ahora en esta época se tiende más al consumo de puchero y todo lo que es para la olla, algo propio del invierno, que cuesta unos 6.000 pesos el kilo”.

En cuanto a la carne de cerdo, sostuvo: “Tenemos a 7.000 el kilo de pechito, y 6.300 el de costeleta, que más o menos es lo que más se demanda”.

“Equilibrio”

Consultado sobre si se prevén incrementos a corto plazo en los valores de los cortes vacunos, Satler señaló: “Estimo que no habrá variaciones en los precios en los próximos meses. Por el lado de la oferta, si bien está restringida, hubo una tendencia al equilibrio y ahora hay un flujo de animales gordos, o sea, para faena, que nos va a permitir mantener los precios en caso de que aumente la demanda. Y en cuanto a la demanda, pienso que no va a crecer, ya que no creo que vaya a haber una recomposición salarial fuerte”.

En este sentido, analizó: “Es como que todo está en equilibrio ahora en cuanto a precio y cantidad en toda la cadena, desde el criador, que tiene la vaca, hasta el consumidor final. Se produce y hay poca oferta, pero hay poca demanda también. Por eso se estabilizó el precio, porque están en equilibrio las cantidades tanto en la demanda como en la mercadería ofrecida, aunque a niveles bajos”.

carne 1 carnicerías precio.JPG Archivo UNO

Sobre las subas que ya registró la carne vacuna, el productor y comerciante observó: “Generalmente en el año sube el precio de manera escalonada y después se estabiliza. Habitualmente a los escalones los tenemos en septiembre-octubre y febrero-marzo, que este año ya se concretó, después se estabilizó, y capaz que ahora se mantiene seis meses”.

Por último, explicó: “Obviamente, en lo que va del año la carne va subiendo más que la inflación, pero venimos de un 2024 donde la inflación fue del 117,8% y la carne había aumentado sólo el 60%. Veníamos de un retraso en la cadena de la carne, como pasó en casi toda la economía, y creo que ya se terminaron de reajustar los precios relativos que había. Y no hay que olvidar que además a la cadena de la carne la había afectado una gran sequía en el 2022. Entonces recién se está queriendo acomodar tanto por precio relativo, por el desacomodo que había en la economía, y aparte por el impacto de la seca”.

¿Llegan cortes importados de Brasil a suelo entrerriano?

Con el tipo de cambio y la desregulación, Argentina está registrando un aumento significativo en la importación de alimentos, incluso en productos con amplia producción local como la carne vacuna. Según los últimos datos oficiales, el país compró al exterior, sobre todo a Brasil, aproximadamente 1.200 toneladas mensuales de carne bovina y más de 5.000 toneladas de carne porcina.

Sobre esta situación, Satler descartó que los cortes vacunos del vecino país sean una competencia para la carne vacuna de la región, y explicó: “Ha entrado algo de carne de Brasil pero acá a lo que es la zona núcleo no creo que haya llegado. Puede haber llegado al norte argentino, donde están acostumbrados a otra calidad de carne, ya que ahí no se puede engordar un ovillo de calidad como acá, porque sufre mucho las condiciones climáticas”.