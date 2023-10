El peronismo cerró en Paraná con fuertes cruces a Frigerio

Bahl terminó su campaña con el peronismo en Sportivo Urquiza. "No voy a llegar para improvisar", aseguró. Bordet trató a Frigerio de "fracasado de Buenos Aires"

El candidato a gobernador del peronismo Adán Bahl cerró su campaña este jueves en Paraná junto a la candidata a intendenta de Paraná, Rosario Romero, y el gobernador Gustavo Bordet. “Los entrerrianos saben que si nos eligen, el 11 de diciembre no voy a llegar para improvisar”, sostuvo Bahl.

“Estamos orgullosos de la transformación que hicimos con todos los paranaenses y queremos llevar este modelo de gestión a la provincia, brindando servicios eficientes y acompañando a quienes generan trabajo para dar el salto de calidad que Entre Ríos se merece”, remarcó el candidato a Gobernador. Y agregó: “En Paraná partimos de una situación muy difícil y lo logramos. Podemos ir por muchos más en la provincia ordenada y en marcha que nos deja Gustavo Bordet”.

Bahl: "Un gobierno entrerriano o un porteño"

Luego añadió: “Me comprometo a no dejar a ningún entrerriano solo. Tenemos todo: las ideas, el conocimiento de cada rincón de la provincia, los equipos y la decisión política para impulsar los cambios que sean necesarios. Además contamos con un candidato a Presidente como Sergio Massa, el único que habla de trabajo y desarrollo y que tiene una mirada federal”.

Cierre campaña Bahl 2.jpg

Sobre la elección provincial, Bahl indicó: “He oído decir varias veces a un candidato que Entre Ríos está durmiendo la siesta. Le falta el respeto este candidato a los maestros, a los trabajadores, a los enfermeros, a los productores. Le falta el respeto a los entrerrianos que hacen grande esta provincia todos los días”. Y afirmó: “También le falta el respeto a los entrerrianos cuando critica los 20 años de peronismo en Entre Ríos, como si no viviéramos en democracia y cada dos años el pueblo nos pone a prueba. Y hemos ganado y perdido elecciones pero el pueblo es soberano y jamás criticamos sus decisiones”.

Por último, resaltó que en las elecciones de este domingo, “está en juego el futuro de la provincia y de todos los entrerrianos. Sabemos que en la vereda de enfrente están los que proponen un salto al vacío o la vuelta al pasado y a las promesas incumplidas de los brotes verdes y la lluvia de inversiones”.

Y concluyó: “Tenemos que preguntarle a los vecinos, ¿en quién van a confiar? ¿en nosotros que ponemos la cara todos los días o en los que prometieron y no cumplieron? ¿En un gobierno entrerriano o en un porteño que cuando estuvo en el gobierno de Macri no nos ayudó? No somos todos lo mismo. Nosotros sí cumplimos con nuestra palabra. Nosotros sí sabemos cómo transformar Entre Ríos”.

Romero: "No somos candidatos de marketing"

La candidata a intendenta Rosario Romero agradeció “a los vecinos que en esta campaña nos abrieron las puertas de su casa y nos plantearon un reconocimiento hacia la gestión de Beto y de Gustavo Bordet”.

Y destacó: “Tenemos un compromiso con Paraná y Entre Ríos, porque concebimos la política como servicio. No somos candidatos que surgen en una oficina de marketing en Buenos Aires, no estamos todos coacheados, no nos dicen lo que tenemos qué decir. Tenemos una historia, experiencia y la humildad de decir que falta, pero también la sinceridad con nuestros vecinos de decir esto es muy bueno y hay que seguirlo".

Bordet: "No necesitamos dirigentes fracasados de Buenos Aires"

Por otro lado, Bordet sostuvo que “tenemos que dar a la Argentina una gran discusión: si volvemos para atrás a los modelos de ajuste, de achique; o si tenemos a un presidente como Sergio Massa, que tendrá a las provincias y al federalismo como norte. Un presidente que va a trabajar con Beto Bahl para llevar a Entre Ríos a la victoria. Por eso nosotros no especulamos, no andamos con medias tintas. Damos la cara, ponemos la boleta completa, no hacemos trampa”.

“Hicimos una campaña por y para los entrerrianos. No necesitamos que vengan dirigentes políticos fracasados de Buenos Aires a decirnos que tenemos que hacer. Acá sabemos qué hay que hacer, sabemos que tenemos un gobernador que puede llevar adelante a Entre Ríos. Vivimos acá y vamos a seguir viviendo. No usamos esta provincia como trampolín político”, concluyó el candidato a Diputado Nacional de Más Para Entre Ríos.

El Gobernador y candidato a Diputado Nacional, Gustavo Bordet, afirmó que “Paraná, claramente, no es la misma que la de tres años y medio atrás. Beto (Bahl) la transformó y la puso entre las mejores capitales de provincia”.

En ese sentido, valoró haber logrado “una provincia ordenada, con obras, con paz social”, y explicó que “esa es la base para la construcción de una gran provincia, de una Entre Ríos que se transforme. Y ese paso, ese salto de calidad en nuestra provincia sólo lo puede hacer Beto Bahl, porque tiene la experiencia, la capacidad, el conocimiento y el arraigo que necesita un gobernador de verdad” finalizó Bordet.

La candidata a Vicegobernadora, Claudia Monjo, agradeció a la militancia y convocó a “sentirnos orgullosos del gobierno que nos dejan Gustavo Bordet y Laura Stratta. Nosotros también queremos que se sientan orgullosos del gobierno que vamos a hacer si nos eligen. Es con Rosario en Paraná, es con Beto en la provincia, y es con Sergio Massa en la Nación”.

