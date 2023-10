El Intendentente Enrique Cresto votó en la escuela de Comercio

Enrique cresto elecciones.jpg Enrique Tomas Cresto, intendente de Concordia. Elecciones 2023

Consultado por la búsqueda de votos y el final de elección, dijo: "Concordia no es una ciudad más de la Argentina, Concordia no es una capital de provincia, es una ciudad que está dentro de un proyecto provincial y nacional. Busca marcar en el resultado electoral, no solamente en lo que es el resultado de Concordia, sino la particularidad de que muchos están esperando los resultados de Concordia, que pueden ser determinantes. Que Concordia siga siendo protagonista, eso es lo importante y es lo que se espera siempre en cada elección".

Respecto a los trabajos hechos en la ciudad y la participación como clave de las elecciones mencionó: "Hemos dividido la ciudad en nueve distritos, vamos a estar recorriendo con Armando y con Mireya. Nos dividimos debido a que esto también es trabajo permanente. Están los referentes que son los trabajadores sociales que trabajan en las cooperadoras de la escuela en los clubes y son los que en un día como hoy trabajan mucho. Muchas familias necesitan el acompañamiento para poder llegar a la escuela para ir a votar y siempre trabajamos en ese sentido".

"A mí me toca trabajar en un distrito, cuando llega la elección nosotros nos sacamos la chapa que tenemos cada uno de intendente, senador diputado y somos militantes, a mí me toca el distrito 235 que abarca 16 barrios y desde ahí esperamos que se pueda trabajar bien".

También le dedicó unas palabras a los militantes: "Generalmente en una familia, tenemos diferentes opiniones políticas, las tengo con mis hijos así como las tuve con mis padres, en forma permanente cuando se habla de política como se discute de cualquier tema y creo que eso es lo importante. El trabajo militante, es poder también hablar con los mas jóvenes, a muchos que no tienen un conocimiento cabal de nuestras historia que es cíclica, que las cosas se repiten, contándoles la realidad de lo que pasa en la Argentina sin tener que incidir en el voto. Conociendo bien de donde venimos podemos pensar bien a donde queremos ir". concluyó.