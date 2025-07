El intendente de Caseros se defendió con otra frase polémica

Embed

Luego de que sus declaraciones llegaran a medios nacionales Francou habló con La Voz. “Lo Cortaron, después lo que seguí diciendo no está ahí”. “Esto es sentido común, el razonamiento, cualquiera lo entiende. Cuando vos tenés un sistema, como el jubilatorio, donde han estando incorporando un montón de gente durante un montón de años sin aportes, se satura. Lo que quise decir es que es muy difícil de solucionar porque este Gobierno que está ahora no acepta poner el desequilibrio fiscal, por lo tanto no va a emitir, no va a sacar plata de otro lado para pagarle a los jubilados. La única forma que se mejore el sistema jubilatorio va a ser a largo plazo, en la medida que no se incorporen personas que estén sin aportar, y se vayan muriendo. Capaz la palabra morir suena fuerte, pero es la naturaleza de la vida”, dijo el intendente redondeando la idea de la desafortunada frase.

Tras recalcar que "no es libertario ni mucho menos" siguió: "Milei te va a decir lo mismo, el sistema jubilatorio se va a ir equilibrando en la medida que las personas van falleciendo y al ingresar menos; esto es sentido común”.

Consultado sobre si no sería mejor generar las condiciones laborales para que se amplíe la base aportante, afirmó: “Hay que mejorar todo el sistema del país, ya sabemos que estamos mal, hemos gastando tanto durante tantos años que ahora de alguna forma hay que pagarlo. El poder adquisitivo se cayó terriblemente. Tengo vecinos que los han jubilado por discapacidad y tienen mejor salud que yo. El sistema jubilatorio se viene deteriorando desde montones de año, todo por política, todo por un voto”, remarcó el Intendente de Caseros.