El incendio en islas del Delta está "controlado"

El comando instalado en Alvear (Santa Fe), informó que el incendio avistado este lunes se encuentra "controlado". El foco se encontraba al este de Puerto Gaboto y actualmente está sin actividad. No obstante, se mantiene la guardia en zona, así como la comunicación con residentes de islas, comisarías de la zona y Prefectura de Rosario.

El gobierno provincial reiteró el pedido a la población de extremar los cuidados, debido a las altas temperaturas y la falta de lluvias, factores que incrementan el riesgo de incendios. Asimismo, se solicitó evitar hacer fogatas en lugares no habilitados ni debajo de árboles, no arrojar colillas de cigarrillos ni fósforos encendidos, no detener los autos en zonas secas durante mucho tiempo y llevarse los residuos ya que vidrios y latas pueden originar incendios.