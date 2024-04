El grupo Esperanza Solidaria cumple 10 años ayudando a quien más lo necesita

El grupo Esperanza Solidaria cumplirá 10 años en mayo. No registran en su calendario un día exacto en el que hayan comenzado sus actividades para determinar la fecha de su aniversario, ya que la idea de ayudar a los que más lo necesitan se fue gestando sobre la marcha, cuando dos docentes de la escuela Lomas del Mirador, en Paraná, decidieron ir guardando ropa para los chicos del barrio y otros elementos para que puedan seguir yendo a clases con menos limitaciones. Se trata de Norma Mayorá y de Liliana Reyna, quienes en todos estos años vienen realizando un trabajo social incansable, con la ayuda hoy de un grupo de voluntarias que se suman a la generosa tarea que llevan adelante.

Grupo Esperanza Solidaria.jpg

“Con Liliana, que me seguía en todo con esta idea, éramos docentes en Lomas del Mirador, y comenzamos juntando ropa y zapatillas para los chicos. Yo tenía una habitación chiquita en mi casa y ahí iba dejando las cosas que otros docentes traían, y se les iba dando después a quien le hiciera falta”, rememoró Norma.

Ambas decidieron dar continuidad a esta labor con más disponibilidad de tiempo cuando se jubilaran, y llegado ese momento comenzaron a dedicarse de lleno a Esperanza Solidaria, tal como identifican a esta noble iniciativa.

En estos 10 años hicieron de todo un poco: ferias para recaudar fondos para afrontar una variedad de demandas y también colaborar con otros grupos; tejidos para donar a los bebés del hospital materno infantil San Roque, entre otras acciones. Al respecto, Norma comentó a UNO: “Comenzamos ayudando a varios merenderos. La gente nos donaba hasta heladeras, máquinas de coser y otras cosas, pero después se nos fueron presentando los casos de chicos enfermos o abuelos con problemas de salud que necesitaban pañales, medicamentos, y nos abocamos más a ellos”.

Entre los destinatarios de esta tarea, está Milagros Martínez, la adolescente de General Racedo que nació con atresia de esófago y fue operada 42 veces durante su niñez, y esta semana sumó una nueva intervención en Buenos Aires, donde permanece internada todavía en terapia intensiva, debido a la complejidad de la cirugía. A ella y a su familia la vienen acompañando desde pequeña, cuando su caso se hizo público en 2017. “A Mili siempre fuimos ayudándola. Entre otras cosas, fuimos a un laboratorio acá con la receta de los papás, con toda la historia clínica, y nos donaron muchísimos medicamentos que ella estaba necesitando y no se los conseguían”, refirió.

Esperanza Solidaria.jpg

Asimismo, contó: “Después seguimos asistiendo a chicos con cáncer, con parálisis cerebral y otras dolencias; algunos han partido de esta tierra, pero seguimos con otros, y ayudamos al hospital de niños con ropita y demás. Este año empezamos nuevamente la campaña del tejido, haciendo mantitas o escarpines para los bebés con lana que tenemos o nos donan. Cuando me llama alguna docente de una escuela y me dice ´Normita ¿tendrás un par de zapatillas? Porque hay uno de los chicos que no tiene nada, está con los dedos afuera´, le conseguimos calzado. Donamos libros a las escuelas, hemos realizado ferias para algunas proteccionistas de animales, porque sus deudas también son grandes; hicimos una fiesta del pañal en el 2019, donde felizmente conté con la ayuda de mi esposo, donde la entrada eran pañales, principalmente XG y XXG, que es lo que más necesita el Hospital de Niños, porque la gente dona el pañal chiquito y hay niños y juveniles que necesitan tamaños más grandes. Y a la gente de Casa Lázaro la acompañamos con donaciones, y además un grupo de docentes vamos a ayudarle a los chicos también a estudiar”.

ACCIONES SOLIDARIAS

Por otra parte, adelantó que van a celebrar una década de encomiables acciones trabajando, ya que son tiempos difíciles para muchas personas y entienden que la mejor manera de festejar es sostener su compromiso: el próximo mes van a hacer varias ferias de prendas usadas, plantas, libros, cochecitos para bebés, muebles y otras cosas, para recaudar fondos que les permitan solventar los costos de las cosas que necesitan las personas a las que les brindan contención.

Se harán en calle Garrigó 1148. En su página de Facebook Grupo Esperanza Solidaria, irán publicando las fechas y horarios. Y siguen recibiendo sobre todo donaciones de pañales de distintos talles, cosas para vender luego en sus ferias; y para los chicos de Casa Lázaro elementos de higiene, como champú, desodorante de hombre y maquinitas de afeitar. Quien desee ayudar, puede escribir al Facebook del grupo. “Desde ya queremos agradecer a toda la gente que viene colaborando para que todo esto sea posible”, remarcó por último Norma, emocionada por todo este tiempo que llevan contribuyendo a construir un mundo mejor y más solidario.