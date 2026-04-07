UNER aprobó un aumento del 56% para becas universitarias

El Consejo Superior de UNER definió las partidas para el ejercicio 2026 con fortalecimiento del área de Bienestar Estudiantil, con un aumento del 56% para becas

El Consejo Superior de UNER definió las partidas para el ejercicio 2026 con fortalecimiento del área de Bienestar Estudiantil, con un aumento del 56% para becas

El Consejo Superior de UNER definió las partidas para el ejercicio 2026 con fortalecimiento del área de Bienestar Estudiantil, con un aumento del 56% para becas

El Consejo Superior de UNER definió las partidas para el ejercicio 2026 con fortalecimiento del área de Bienestar Estudiantil, con un aumento del 56% para becas

Durante la reunión del Consejo Superior (CS) de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) realizada en Villaguay, se avanzó con el proyecto de presupuesto para el Ejercicio 2026, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad financiera mediante la planificación, ejecución y control de los recursos, en un contexto de fuerte ajuste fiscal y creciente inflación.

Reunido en Villaguay, el Consejo Superior definió las partidas para el ejercicio 2026 con especial prioridad al fortalecimiento del área de Bienestar Estudiantil, con un aumento del 56% para becas.

En tal sentido, se aprobó un aumento del 56% para becas estudiantiles 2026 respecto al presupuesto inicial 2025, como también otros incrementos vinculados a fortalecer el área de Bienestar Estudiantil.

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Al respecto, el Secretario Económico Financiero, Juan Manuel Arbelo comentó que “esta definición parte de una decisión política de la UNER que se sustenta en las buenas prácticas en las gestiones administrativas y financieras de la Universidad, las cuales se promueven y trabajan hace más de 16 años en conjunto entre Rectorado y las facultades”. Además remarcó que frente al actual contexto de déficit presupuestario del sistema universitario nacional la UNER cuenta con un fondo específico que permite dar respuestas y acompañar las trayectorias educativas y las políticas de bienestar estudiantil, gracias a la planificación de los recursos”.

Una de las principales decisiones consensuadas en dicho encuentro tuvo que ver con el fortalecimiento del área de Bienestar Estudiantil, con la asignación de la suma de $69.000.000, contemplando el incremento general detallado en la pauta de la ley de presupuesto del 17%. Este monto incluye el seguro de vida estudiantil, comedores, residencias estudiantiles, deportes, traslado de estudiantes, presupuesto participativo estudiantil y apoyo a actividades culturales, de formación y varias de centros de estudiantes.

Además, se dio especial prioridad al incremento del Programa de Becas Estudiantiles y Fondo para Comedores, asignando un incremento del 56%, el cual alcanza la suma de $470.400.000.

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Más beneficios para estudiantes

Arbelo expresó también que, a pesar del marco del déficit presupuestario asignado desde el Ejecutivo nacional para el sistema universitario, “la UNER dio principal atención al sostenimiento de diferentes rubros y acciones que se vienen llevando adelante, sobre todo en lo académico y en lo que tiene que ver con becas. También hay un refuerzo asignado a Ciencia, Tecnología e Innovación desde el presupuesto de Educación y Cultura de la Universidad”.

Respecto al sistema de becas, la subsecretaria Económico Financiera, Paula Laurenzio, destacó: “El Consejo Superior hizo principal énfasis y asignó respecto del año anterior un incremento de un 56% prácticamente para todo el programa, llevando las becas de formación de recursos humanos y ayuda económica a la suma de $70.000 mensuales por los 10 meses que abarca nuestra normativa del sistema de becas”. Dicho incremento duplica las becas Progresar –otorgadas por el gobierno nacional– que en la actualidad se encuentran en un monto de $35.000.

A su vez, mencionó que el incremento de las becas alimentarias representan “refuerzos a los comedores universitarios y de esta forma los comedores pueden sostener platos accesibles para toda la comunidad estudiantil”.

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El sostenimiento de la universidad

En el informe del Presupuesto 2026 para el funcionamiento de UNER, se remarcó que el mismo “se fundamenta en la armonización de los objetivos estratégicos de la Universidad con las proyecciones de financiamiento vigentes, consolidando la técnica de presupuesto por programas bajo criterios de prudencia macroeconómica”.

Los principales objetivos para el presente año tiene que ver con garantizar el pago de los salarios del personal de toda la Universidad, sostener el sistema de becas estudiantiles, cumplir con las funciones de enseñanza, investigación y extensión y el sostenimiento del programa de innovación curricular, el avance de mejoras edilicias en todas las instalaciones, la continuidad del Plan de Obras, afianzar el desarrollo de la carrera docente, formación y evaluación para el personal no docente, sostenimiento de la conectividad, equipamiento informático y de laboratorio, entre otros puntos.