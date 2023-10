El entrerriano Luis Dri recibirá los atributos cardenalicios

El flamante purpurado, quien no viajó a Roma por razones de salud, recibirá la birreta, el anillo y el título el miércoles 11 de octubre en la catedral de Buenos Aires

El cardenal entrerriano Luis Dri, de la Orden de los Hermanos Capuchinos, confesor en el santuario mariano del barrio porteño de Pompeya y quien no viajó a Roma para el Consistorio por razones de salud, recibirá los atributos cardenalicios en una celebración eucarística en la catedral metropolitana de Buenos Aires.

La entrega de la birreta, anillo y título cardenalicio de la Diaconía de Sant’ Angelo in Pescheria, está prevista para el miércoles 11 de octubre, a las 17.30, en la catedral primada de la Santísima Trinidad, ubicada frente a Plaza de Mayo.

Preside el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, y participa el delegado pontificio y nuncio apostólico, monseñor Miroslaw Adamczyk.

Los Frailes Menores Capuchinos invitan a acompañarlos en este día; mientras que monseñor García Cuerva y los obispos auxiliares de Buenos Aires se une a la alegría de esta orden religiosa y también invitan a la celebración eucarística jubilosa donde un miembro del clero regular arquidiocesano recibirá las insignias de su incorporación al Colegio de Cardenales.

dri.jpg

¿Quién es Fray Luis Dri?

Luis Pascual Dri tiene 96 años y nació en la ciudad de Federación. Huérfano desde los 4 años, aprendió a cuidar a los cerdos, a ordeñar a las vacas, a plantar maíz para su familia, compuesta de diez hermanos, y alfalfa para los animales.

Fue la presencia de unos capuchinos en su ciudad lo que lo "atrapó" y lo hizo ingresar en la orden.

Vive en Buenos Aires, en el santuario y convento del barrio de Pompeya. Actualmente, y a pesar de sus largos años, pasa muchas horas al día recibiendo confesiones. Allí fue también confesor de Jorge Bergoglio durante su etapa de arzobispo de Buenos Aires y es uno de los sacerdotes a los que el pontífice suele poner como ejemplo.

Antes de la ceremonia celebrada el 30 de septiembre en el Vaticano, Dri señaló: "No, no estaré en Roma, aunque me hubiera gustado abrazar al Papa Francisco”.

“Mi salud no me lo permitirá. Recibiré la insignia aquí en Buenos Aires, el Arzobispo (monseñor García Cuervas) me ha llamado y habrá una celebración”, agregó el fraile que necesita una silla de ruedas para movilizarse.