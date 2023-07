Padre Dri: dos libros que hablan de la humildad del fraile

"No tengan miedo de perdonar" y "El gran perdonador" son obras que registran el pensamiento del capuchino entrerriano que será cardenal en setiembre

Justamente, con prólogo de Jorge Bergoglio, se publicó el libro "No tengan miedo de perdonar" de Editorial San Pablo que cuenta historia de Luis Pascual Dri, fraile capuchino nacido en Federación hace 96 años. En 2015 el libro fue publicado en italiano por Rai-Eri con el título "Non avere paura di perdonare", y en español por la editorial San Pablo con el título "No tengan miedo de perdonar".