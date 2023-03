El Día del Síndrome de Down se conmemora este martes

Noralí Moreyra, una de las mentoras de esta iniciativa, contó a UNO: “La invitación es abierta para todas las familias que se quieran acercar para conmemorar esta fecha. Va a haber actividades para niños y niñas, un pelotero, salita blanda y una merienda. La idea es compartir este día, dándole mayor visibilidad a la fecha y juntarnos también las familias que tenemos hijos o hijas con esta condición. Pueden ir los abuelos, los tíos y demás, porque es una convocatoria abierta para quienes quieran asistir”.

Familias conmemoran el Día del Síndrome de Down.jpg Familias conmemoran el Día del Síndrome de Down

A su vez, mencionó que otro de los objetivos del encuentro es dar a conocer las acciones que se realizan en Aspasid Junior, un espacio que funciona desde septiembre del año pasado en la sede de la Asociación Paranaense de Síndrome de Down (Aspasid). “Durante el encuentro se van a vender rifas, remeras, se van a sortear algunos set de mates y cosas por el estilo para recaudar fondos para Aspasid Junior y poder continuar con más actividades”, señaló Noralí.

Cabe recordar que la idea de conformar Aspasid Junior surgió para que los niños con síndrome de Down tuviesen la posibilidad de compartir actividades, ya que hasta ahora solo se contaba con esta opción para adolescentes y adultos, y al respecto, indicó: “Quienes formamos parte de este proyecto nos juntamos todos los martes y viernes de 16 a 17.30 en Aspasid, en calle La Rioja 134. Desde principios del año pasado nos venimos reuniendo. Primero empezamos a contactarnos a través de WhatsApp y después se fue ampliando la convocatoria y somos alrededor de 80 las familias que estamos en el grupo y además participando de las reuniones y actividades que se impulsan desde Aspasid Junior”.

LEER MÁS: El 24 de septiembre se inaugura Aspasid Junior

“La idea de este grupo es, en primer lugar, acompañar a las familias que reciben la noticia de que su bebé tiene Síndrome de Down. Ese es uno de los objetivos: ser un grupo de contacto de padres y madres que ya atravesaron esa situación y poder acompañar a otras familias en ese proceso, si ellas quieren”, dijo, y agregó: “Nos acercamos desde el lugar de padres, ya que la mayoría coincidimos en que la forma en que se da la noticia generalmente es después de que nace el bebé, se da en el hospital de una forma que no es la adecuada, y puede resultar muy doloroso. Habitualmente las familias quedan shockeadas, no saben qué hacer en ese momento, y no hay un dispositivo de contención en ese momento para ellas”.

Por otra parte, comentó: “Otro objetivo fuerte que compartimos es poder brindar espacios grupales a los chicos y chicas que van a Aspasid Junior, con talleres de musicoterapia, de lectura de cuentos, de apoyo escolar. La idea es socializar también en estas instancias entre los chicos y también entre los padres y seguir sumando propuestas”.

Para mayor información, se puede contactar al teléfono 343-423404; o escribir a aspasid@arnetbiz.com.ar; o a la Fanpage de Aspasid