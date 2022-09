El 24 de septiembre se inaugura Aspasid Junior

Niños de hasta 10 años con síndrome de Down y sus familias tendrán su espacio en Aspasid (Asociacion Paranaense de Sindrome de Down, fundada en 1995 y que hasta hoy trabaja con adolescentes y adultos). La idea surge por iniciativa de un grupo de padres que se empezaron a contactar durante la pandemia con la inquietud de no contar con un espacio que los convoque y en el cual despejar dudas, conocerse y trabajar en conjunto por sus niños.