El Concejo Deliberante de Paraná recordó al Indio Solari

Desde el Concejo Deliberante también propusieron una iniciativa que busca señalizar con una placa la casa natal del Indio Solari.

El concejal Máximo Miguez, autor del proyecto mediante el cual se declaró en octubre de 2025 a Carlos El Indio Solari como Ciudadano Ilustre de Paraná, manifestó: “Se ha ido el hombre del pueblo que le puso la voz a los sentimientos de miles de argentinos”, y agregó: “Carlos El Indio Solari ya es inmortal en el corazón de su pueblo”.

Cabe recordar que el proyecto a través del cual se distinguió la figura de Solari fue impulsado por el concejal Máximo Miguez, del bloque Más para Entre Ríos, junto a un colectivo de artistas locales que desde hace tiempo desarrolla intervenciones y actividades culturales gratuitas en homenaje al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

La iniciativa busca también señalizar con una placa su casa natal, ubicada en el edificio donde actualmente funciona el Correo Argentino, donde vivió hasta los seis años.

También contempla que se coloque una placa QR informativa en un sitio visible, u otro elemento identificatorio en el sector del edificio del Correo Argentino, ubicado en calle 25 de Mayo N° 114 de la ciudad de Paraná, en reconocimiento al lugar de nacimiento de Carlos “Indio” Solari, garantizando su preservación como parte fundamental de la memoria histórica y cultural de la ciudad.

Indio Solari Foto Juan Cruz Rodríguez

Otros reconocimientos

En el turno de los homenajes, se recordó a los “Héroes y Mártires de 1956”, el Día de la Reafirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, Islas del Atlántico Sur y Sector Antártico; y se destacó el undécimo aniversario del movimiento “Ni una Menos”, el Día del Periodista y el Día Internacional de la Niñez y la Adolescencia.