El Colectivo de Discapacidad vuelve a manifestarse en Paraná

La convocatoria inició este martes al mediodía mediante redes sociales. Desde su Instagram oficial indicaron: "La movilización de mañana es porque, en Buenos Aires, presentaron el proyecto para reformar el mecanismo de pago, sus tiempos y formas. Desde el Ministerio de Economía se comprometieron a abordar esta situación y no hicieron nada, por eso se llamó al paro y movilización" .

COLECTIVO DISCAPACIDAD RECLAMO 4.jpg UNO / Mateo Oviedo

"Nosotros queremos hacer presencia de toda la sociedad, no sólo del Colectivo de Discapacidad. Sólo pedimos una hora, si no podés venir, enviá a algún familiar. Hoy es importante que seamos muchos. Mañana pueden ser tus derechos los que estemos defendiendo", cerró el comunicado. Asimismo, enviaron un mensaje a padres y familiares de los usuarios atendidos por profesionales de la salud: "No sólo nuestros derechos están siendo vulnerados como profesionales en el área de discapacidad, sino los derechos de sus hijos".

Esta es la segunda vez en menos de un mes que el Colectivo de Discapacidad debe marchar para exigir respuestas de las autoridades. El pasado 27 de septiembre, profesionales de la salud debieron apostarse en Casa de Gobierno ante los pagos atrasados por parte de las obras sociales hacia los trabajadores, así como la falta de insumos en algunos sectores de salud.