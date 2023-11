El Colectivo de Discapacidad alerta por situación crítica

En diálogo con UNO Lourdes Klocker, fonoaudióloga y referente del colectivo, explicó la compleja situación que atraviesan los prestadores de salud: "Nosotros, por sesión, no cobramos lo que queremos sino que facturamos según un monto que lo ponen desde la SSS. Lo que sucede es que ese valor estaba por debajo del índice de inflación y solicitamos que lo aumenten y fue aprobado, pero no salió publicado en el Boletín Oficial, entonces al no salir no podemos facturar el mes de octubre con el monto nuevo, así que es un tema porque los prestadores estábamos esperando poder facturar pero hay obras sociales que sólo aceptan papeles del 1 al 5 de cada mes".

En este sentido, Klocker detalló: "Ahora no sabemos cuánto facturar lo trabajado en octubre y si facturamos el monto viejo, luego tendremos el doble de trabajo porque deberemos volver a hacer una nueva factura si sale el nuevo nomenclador y hay obras sociales que no aceptan la presentación de dos facturas al mes. Por lo tanto tenemos dos opciones: facturamos sin el aumento y lo perdemos o esperamos a que salga publicado en el Boletín Oficial pero se nos atrasa más la cadena de pagos que, de por sí, ya viene complicada".

Por otro lado, desde el Colectivo exigirán que "se adecúen y actualicen los honorarios a la situación económica actual y que el reajuste sea acorde al nivel y ritmo inflacionario del país". Asimismo requerirán que se revise y reorganicen las horas y el módulo de los acompañamientos "para brindar claridad en la cobertura de prestación", unificar criterios sobre los requisitos para presentar facturas en las distintas obras sociales y "que los pedidos y autorizaciones se expidan en un tiempo razonable para brindar calidad de atención".

COLECTIVO DISCAPACIDAD RECLAMO 4.jpg UNO / Mateo Oviedo

"Los prestadores no podemos sostener más esta situación. Trabajamos y no nos pagan nuestros honorarios como corresponden", denunciaron desde el Colectivo al final del comunicado. Consultada por la situación de pagos adeudados a los trabajadores de salud en Entre Ríos -que provocó un paro de actividades hace pocas semanas- la fonoaudióloga comentó a UNO: " Algunas obras sociales empezaron a pagar pero otras no y no responden a las consultas, así que está muy complicado. Nosotros presentamos en Casa de Gobierno un petitorio para modificar el circuito de pago para que éstos se puedan dar más temprano, porque si bien hubo un aumento en el valor del nomenclador, nosotros lo facturado en octubre lo percibiremos recién en enero, marzo o abril de 2024 según la obra social. Cuando cobremos el aumento, nos lo habrá comido la inflación, no hay una relación directa entre la inflación que aumenta y el aumento del nomenclador".