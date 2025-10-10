El Círculo Médico Dpto. Paraná invita a la Jornada interdisciplinaria "El envejecer activo"

El encuentro en el Círculo Medico propone un espacio de reflexión e intercambio profesional sobre la salud, los derechos y el bienestar en la adultez.

En el marco del 80° aniversario del Círculo Médico del Departamento Paraná y del programa cultural “Artistas del Paraná”, la institución invita a participar de una jornada interdisciplinaria titulada “El envejecer activo: nuevos enfoques en la salud y bienestar del adulto mayor”.

La actividad, de entrada libre y gratuita, tendrá lugar el jueves 16 de octubre, a las 19:00 h, en el Hall del Círculo Médico, Urquiza 1135, Paraná. El encuentro propone un espacio de reflexión e intercambio profesional, desde múltiples enfoques y nuevas miradas sobre la salud, los derechos y el bienestar en la adultez. La actividad contará con la participación y el acompañamiento de profesionales y personal del Hospital Geriátrico Dr. Pascual Palma, el Hospital Enrique Fidanza y del Instituto S.I.R.A. (Salud, Internación y Rehabilitación del Adulto).

“Creemos que el envejecimiento activo no solo tiene que ver con la atención médica, sino también con el derecho a seguir aprendiendo, compartiendo y disfrutando plenamente de cada etapa de la vida”, destacó la Dra. Cristina Cassanitti, Secretaria de Relaciones Públicas y Cultura del Círculo Médico Dpto. Paraná.

La jornada está dirigida a profesionales y estudiantes del ámbito de la salud, así como al público en general y a los socios del Círculo Médico, promoviendo un encuentro abierto para el intercambio de saberes, experiencias y perspectivas sobre el envejecimiento activo.

La propuesta es de entrada libre y gratuita, y se entregarán certificados de asistencia a quienes participen. Las inscripciones se realizan a través de un formulario online

