El Bus Turístico de Paraná celebró el aniversario con una salida especial

El itinerario incluyó paradas y referencias en puntos emblemáticos como el Parque Urquiza, la Cuesta de Los Vascos, el Monumento a Urquiza, Plaza Alvear, el Centro Cívico Provincial, el Patito Sirirí, el Rosedal, el Puerto Nuevo, el Complejo del Túnel Subfluvial, las playas del Thompson y el barrio Puerto Sánchez. Cada sitio fue presentado con información precisa, anécdotas y curiosidades que invitaron a conocer en profundidad la identidad de Paraná y su evolución a lo largo del tiempo.

Bus Turístico2.jpg FERNANDA RIVERO / UNO

A lo largo del recorrido, los pasajeros estuvieron acompañados por la guía Carina Caminos, nacida en Paraná y con 28 años de trayectoria en el turismo. Su conocimiento, pasión y carisma marcaron el ritmo del paseo. “Yo tengo el pensamiento desde el día uno que empecé con esta profesión, que el día que no lo disfrute más, lo tiene que hacer otra persona. Pero mientras lo disfrute, sigo. Amo mi ciudad y disfruto contarla”, expresó en diálogo con UNO. Carina se inició como guía mientras aún estudiaba y desde entonces nunca se alejó de esa vocación.

“Al principio era muy callada, no me imaginaba hablando frente a grupos, pero descubrí que esta profesión me permite comunicar algo que siento de verdad. Y eso, con el tiempo, lo valoran muchísimo”.

Bus Turístico3.jpg FERNANDA RIVERO / UNO

Día de la Ciudad

Durante el paseo, no faltaron las preguntas curiosas ni las risas compartidas. “Me preguntan si es verdad que Urquiza tuvo tantos hijos, o por qué en la Catedral falta la figura de San Pablo, que estaba proyectada y nunca llegó. Esas consultas dan pie para contar parte de la historia desde otro lugar”, relató Carina entre risas.

También destacó el momento en que el bus se acerca al Túnel Subfluvial, una obra de ingeniería única en Latinoamérica: “Es algo de lo que deberíamos estar orgullosos todos los argentinos. Fue construido sin el apoyo del Estado Nacional, con la decisión firme de las provincias, que apostaron a romper el aislamiento de Entre Ríos. Se trajo uno de los cinco rayos láser que había en el mundo para definir el trazado. No es solo un túnel: es un símbolo”.

Bus Turístico paraná.jpg FERNANDA RIVERO / UNO

La experiencia también fue enriquecida por el entusiasmo del público. Hubo familias completas, jubilados, adolescentes, turistas y vecinos de distintos barrios. Muchos participaron por primera vez. “Vine con mis hijos y me pareció hermoso. Soy nacida y criada en Paraná, pero había cosas que no sabía. Escuchar a la guía, ver los lugares con otros ojos… fue emocionante”, compartió Gabriela, docente jubilada. “Lo del túnel me dejó sin palabras, no sabía que tenía tanta historia detrás. Me encantó cómo lo contaron”, agregó Mauricio, que asistió con su pareja. Para un niño de 10 años, la parte favorita fue el Parque Urquiza: “La guía hablaba y yo me imaginaba cómo era antes, me gustó mucho el Rosedal”.

El Bus Turístico comenzó su recorrido anual en marzo y circula cada sábado y domingo a las 15 horas. La modalidad regular es a través de un bono contribución voluntario, que se destina a diferentes instituciones de la ciudad. Además, se pueden solicitar salidas especiales para escuelas, centros de jubilados o comisiones vecinales escribiendo al correo [email protected].

Este tipo de propuestas —accesibles, participativas y cargadas de contenido local— refuerzan el vínculo de la comunidad con su entorno. Invitan a mirar la ciudad como un espacio geográfico y también como un entramado de historias, símbolos y afectos.

La salida fue, en ese sentido, un acto de reencuentro con el pasado, de reconocimiento del presente y de orgullo por todo lo que Paraná representa para quienes la habitan y la visitan. Paraná, una de las ciudades más bellas del país, se dejó recorrer y celebrar. Y lo hizo a cielo abierto, con la emoción de su gente, la palabra precisa de una guía enamorada y el rumor constante del río como fondo.