Efecto coronavirus: alta demanda de casas quintas para el verano

casa quintas.jpg Efecto coronavirus: ya hay alta demanda de casas quintas para el verano en Paraná y zona

El dueño de otra quinta en cercanías de calle Francia, también en la capital entrerriana, coincidió en que a fines de diciembre y en enero ya tiene todo reservado. “Hasta el 20 de diciembre tengo todavía fechas libres, pero después ya no, hasta febrero. La quinta tiene camas para seis personas, una pileta grande de dos por ocho, churrasquera, un parque de más de 2.000 metros cuadrados. Cuenta con todas las comodidades, wifi, televisión por cable, y estoy pidiendo 5.500 pesos por día. El precio es el mismo en diciembre, enero y febrero, porque vamos a estar a full. Ya tengo casi todo el verano alquilado y este año las reservas se pautan por varios días, porque es gente que normalmente se iba en familia a Brasil y ahora se van a quedar acá por la pandemia”, señaló a UNO.

Ante la alta demanda, quienes disponen de casas quintas toman la reserva solamente con una seña de dinero, que se acuerda entre las partes. Y mientras el verano pasado alquilaban por día, en esta oportunidad la estadía mínima que ofrecen es por una semana.

“Hay quien viene a alquilarme todos los años y sé que voy a quedar mal con esa gente, pero tengo que asegurarme la temporada y ya estoy cerrando trato con quien llega primero a señar”, dijo el locador, y analizó: “Este año es imposible irse a un lugar turístico y para quien está acostumbrado a viajar va a ser difícil quedarse en su casa. Irse a una quinta unos días ya trae algo de alivio y ayuda a descansar y desenchufarse”.

Oferta variada

Si bien muchos eligen alojarse en una quinta dentro de Paraná para poder trasladarse a su vivienda en caso de ser necesario, también hay alternativas de alquilar en zonas más alejadas, como Sauce Montrull, La Picada y Oro Verde, donde hay cuantiosos inmuebles disponibles, y según la capacidad y las comodidades varían los precios. Por ejemplo, un casa con capacidad para 10 personas en Oro Verde, parquizado, cancha de tenis, piscina y demás comodidades, está costando 8.000 pesos por día durante el mes de enero y baja un poco el precio en febrero. No obstante, el dueño aclaró que para quienes desean recibir al Año Nuevo en este sitio, el costo es de 15.000 pesos. “Esa es la fecha más cara, porque la demanda es impresionante”, dijo al respecto.

Según afirmó, publicó el aviso este lunes y enseguida empezó a recibir un montón de llamados para consultar. “Es una locura cómo están llamando y me están pidiendo reservar un mes completo, otros solicitan 15 días, porque la gente no se va de vacaciones este año por el tema del coronavirus, y el 31 y el 24 de diciembre son las fechas más pedidas. Estamos recién en octubre y no quiero imaginarme la desesperación por alquilar una quinta que va a tener la gente dentro de un mes”, indicó.

Sobre las visitas a quienes están alojados, explicó: “El año pasado le alquilé a una familia muy buena de acá cerca. Estuvieron 10 días. Eran ocho en total y festejaron acá las dos Fiestas con invitados. Se juntaron unas 30 personas, ya que es una quinta muy grande, de media hectárea; el lugar no es el problema, pero sí habrá que ver qué nos habilita el gobierno en referencia a la cantidad de gente que se va a poder reunir a partir de diciembre. Hoy están autorizados encuentros de solo 10 personas y no me puedo arriesgar a que me clausuren porque se juntan más, porque ya tengo varias consultas para reservar”.

En Sauce Montrull un inmueble similar, en el que se pueden hospedar cómodas 14 personas, está costando 6.000 pesos diarios “por ahora”, pero el propietario aclaró que a partir del 20 de diciembre el valor será de 6.500 pesos. “Es una zona súper segura, muy tranquila, tiene pileta y todo lo que uno necesita para pasar unos días. Me están llamando un montón y creo que va a ser una linda temporada”, manifestó, ante la consulta de UNO.

Si bien la mayoría de los propietarios alquila por su cuenta su casa quinta, hay quienes prefieren que intervenga una inmobiliaria para hacer la operación, y en ese caso hay que sumarle el pago de la comisión, y pensar en la presentación de dos garantes para alquilar por una semana. Uno de los lugares ofrecidos a través de una plataforma que contempla este modo de renta está en la zona de la Ruta 18 y cuenta acceso principal y segundo acceso vehicular para invitados con estacionamiento interno, cocina comedor, living amplio con hogar y baño, cuatro dormitorios, quincho vidriado con churrasquera, piscina de cemento, canchas de tenis, voley, básquet, y paleta frontón con cerrado perimetral de alambrado. Se cotiza a 750 dólares por semana.