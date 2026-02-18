Uno Entre Rios | La Provincia | lluvias

Anuncian lluvias hasta el sábado y alertan sobre la posible proliferación de mosquitos

Hasta ahora, el verano estuvo marcado por las altas temperaturas y escasas lluvias, lo que genera una menor presencia de plagas.

18 de febrero 2026
En un verano marcado por altas temperaturas y escasas precipitaciones, la presencia de mosquitos fue notoriamente menor en Paraná y otras ciudades. Sin embargo, esta situación puede cambiar con la persistencia de las lluvias esta semana: el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia tiempo inestable en la región al menos hasta el sábado.

Al respecto, la médica veterinaria especialista en Epidemiología, Silvina Saavedra, explicó: “La condiciones climáticas que se dieron este verano estuvieron directamente influenciadas por la corriente de La Niña: altas temperaturas y más bien sequía”.

Entre Ríos: sube la temperatura y hay alerta por lluvias y tormentas

Entre Ríos: miércoles inestable con probabilidad de lluvias

El fenómeno de La Niña se caracteriza por generar, en gran parte del centro del país, períodos más secos y calurosos. A diferencia de El Niño, que trae más lluvias y mayor humedad ambiental, el patrón predominante este verano limitó la acumulación de agua superficial, condición indispensable para la reproducción de estos insectos.

Menos lluvias, menos criaderos

En ciudades como Paraná, la falta de lluvias sostenidas en lo que va de esta temporada estival redujo considerablemente la formación de charcos, zanjas anegadas y acumulaciones de agua en espacios abiertos. Ese factor, sumado a la evaporación acelerada por las altas temperaturas, habría contribuido a una menor densidad de mosquitos en comparación con otros años.

No obstante, Saavedra advirtió que el escenario está en transición hacia una fase neutral del fenómeno climático –es decir, “Ni Niño ni Niña”–, lo que podría traducirse en cambios de los patrones de lluvia, temperatura y humedad. “Viendo el panorama en general, los mosquitos van a explotar en los próximos días”, alertó Saavedra en sus redes sociales.

Reproducción

La especialista explicó que la especie más común en la región es el mosquito del género Culex, que se reproduce principalmente en agua estancada. “Esta especie coloca los huevos en la superficie del agua. Puede utilizar recipientes, pero su característica principal es reproducirse en charcos o agua acumulada. Conclusión: si controlo el agua, controlo el mosquito”, resumió.

En ese sentido, destacó la importancia de las tareas de mantenimiento urbano y domiciliario, tales como limpieza de cunetas, drenaje de agua estancada, corte de pastizales, eliminación de recipientes que acumulen agua. Y señaló que estas acciones pueden amortiguar el crecimiento poblacional cuando se combinan con políticas públicas sostenidas.

Sobre la efectividad de la fumigación, Saavedra fue clara: “Sirve, pero a medias”, ya que la aplicación de insecticidas para eliminar mosquitos adultos tiene un efecto transitorio si no se interviene sobre los criaderos. En cambio, el uso de productos con reguladores larvarios, como se implementó en años anteriores en algunos municipios, puede resultar más efectivo porque actúa directamente sobre el ciclo biológico del insecto.

“Nunca se van a eliminar todos los mosquitos, pero sí se puede mantener regulada la población, siempre que se acompañe con otras medidas”, remarcó.

La prevención es clave

Más allá de la molestia que generan, los mosquitos también pueden actuar como vectores de enfermedades. Por eso, la prevención es clave. Y ante la posible proliferación en los próximos días, la principal recomendación es evitar las picaduras mediante uso de repelentes, colocación de mosquiteros, usar ropa clara y de manga larga en horarios de mayor actividad, eliminación sistemática de criaderos. Porque si bien el verano seco trajo un alivio, los especialistas insisten en que el control debe sostenerse todo el año.

