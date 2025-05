Discapacidad: las prestaciones que repone Provincia no son suficientes

El convenio establece la continuidad de las prestaciones requeridas por cada persona usuaria, contemplando sus necesidades individuales en materia de salud y asegurando el acceso a los servicios correspondientes.

La firma del acuerdo se llevó a cabo en la sede del Iosper y contó con la presencia del director del Iprodi, Diego Vélez; la coordinadora general del Instituto, Sabina Carrivale; la coordinadora del programa Contigo, Priscila Ulrich; y el subinterventor del Iosper, Ricardo García.

Discapacidad; del dicho al hecho

Si bien programas como el mencionado garantizan a las personas con discapacidad a tener las prestaciones reconocidas por ley, desde hace más de un año las prestaciones y el acceso a nuevos CUD se ha visto reducido tanto a nivel nacional como provincial.

Esta situación ha movilizado a cientos de familias. A nivel nacional se congregaron en la Plaza de Mayo, en Capital Federal, para pedir la declaración de la emergencia en discapacidad de manera urgente, debido a un proyecto presentado por Unión por la Patria y tratado en la Cámara de Diputados de la Nación el miércoles 2.

En Entre Ríos, en tanto, se conformó la multisectorial por la Emergencia en Discapacidad a través de profesionales de la salud, familias, personas con discapacidad, docentes, organizaciones no gubernamentales y escuelas de educación integral.

Una de las solicitudes al gobierno provincial se refiere a la falta de prestaciones e insumos básicos, Según tomó conocimiento UNO, las obras sociales demoran semanas en reconocer órdenes para terapias crónicas o, en el caso de las personas con discapacidad que cuentan con internación domiciliaria, se debe insistir a diario para que envíen insumos como jeringas o sondas.

“Es desgastante”, explicó Ayelén, mamá de un nene de 4 años con discapacidad motriz, y continuó: “Lo que no entiende la obra social ni el gobierno ni nadie que esté en una situación similar, es que sin esa sonda mi hijo no se alimenta, no puede ingerir otra cosa ni de otra manera. Ya pasó una vez que se le infectó y quedó internado”.

discapacidad parana jornada.jpg

Casos así hay cientos en la provincia. También sucede que, al encontrarse con retraso de pago de hasta tres meses por parte de las obras sociales, médicos, terapistas ocupacionales, fonoaudiólogos, psicopedagogos, entre otros profesionales de la salud, deciden atender sólo en el sector privado. Entonces, al ser menos la cantidad de prestadores, las personas deben esperar más tiempo o viajar a otras provincias o ciudades para buscar a quien pueda ayudar a mejorar su calidad de vida, poniendo en riesgo la salud, ya que muchas veces no están en condiciones de viajar.

En este marco, una de las instituciones señaladas es el Iprodi: padres de personas con discapacidad menores de edad resaltan que es muy complejo acceder al CUD y renovarlo año a año: “Creen que la discapacidad se va a ir, que es como una gripe. Todos los años las mismas preguntas, y llevar a mi hijo a la Junta Evaluadora para que desconocidos vean que la discapacidad no se fue, que el autismo no se curó. Es horrible”, manifestó María Belén, madre de un adolescente.

“El acceso al CUD es muy complicado –dijo Adriana– tengo baja visión y ya de por sí no te dan turno para la Junta que evalúa en una escala qué tanta discapacidad tenés, si no es de manera presencial, en alguna sede del Iprodi El turno lo dan con las planillas completadas por el médico. En el mientras tanto, cada remedio, cada consulta son miles de pesos semanales. En mi caso, me dieron el CUD después de dos años porque medían sobre lo que no podía hacer, o lo que no debería: trabajar y estudiar. Promulgan autonomía pero si sos autónomo no tenés discapacidad, son contradictorios”.

iprodi.jpg

Por último, debe mencionarse que los recortes también impactan en el servicio de transporte urbano de pasajeros. Por dar un ejemplo, la línea que llega a la Escuela de Educación Integral N°1 Helen Keller (para ciegos y personas con baja visión) es la 1. La institución cuenta con escuela primaria y formación para adultos. Muchos de los que concurren toman dos colectivos para ir y dos para volver: “Ya es un gasto no contemplado porque para ir, de casa me tomo el 6 y después el 1. Y ahora el CUD permite viajar sólo en las líneas que circulen en Paraná. Se complica para venir a la escuela, para ir al médico o hasta para juntarse a hacer un trabajo práctico de la facultad”, explicó a UNO Daniel, estudiante universitario y participante de l formación en la escuela.

La declaración en emergencia es urgente para garantizar salud, educación y trabajo para miles de entrerrianos. No es más que respetar el derecho humano a vivir con dignidad.

Buscan declarar la emergencia nacional hasta 2027

Un plenario de las comisiones de Discapacidad, de Acción Social y Salud Pública y de Presupuesto y Hacienda de Diputados de la Nación se reunió el miércoles 2 para dictaminar sobre la declaración de emergencia en todo el territorio nacional en materia de discapacidad hasta fines de 2027 que busca “asegurar los derechos al nivel adecuado de vida, salud, habilitación, rehabilitación, educación, protección social y trabajo de las personas con discapacidad”.

En total se despacharon cuatro dictámenes: el de mayoría se alzó con 59 firmas de los bloques de UP, EF, CC e Izquierda, mientras que los de minoría reunieron uno 14 firmas del Pro y el MID; el otro tuvo ocho firmas de DPS, y el último siete firmas de la UCR.

Como autor del proyecto y en carácter de titular de la Comisión de Disparidad, el diputado Daniel Arroyo explicó que el texto plantea la emergencia en discapacidad en tres ejes: la emergencia en lo que hace a las prestaciones a los servicios para las personas con discapacidad; las pensiones en discapacidad y las dificultades que enfrentan las personas que quieren acceder a la pensión o ya tienen; y lo que refiere al maltrato.

agencia nacional de discapacidad (1).jpg

Así, brindó ejemplos de la situación de prestaciones: “Una persona que trabaja en un taller protegido por cuatro horas cobra 28.000 pesos por mes, no por día. Ese monto no se actualiza desde febrero de 2023, estamos ante una evidente emergencia y un ingreso para la persona con discapacidad fuera de toda regla. El problema adicional es que no cobraron ni enero, ni febrero ni marzo”.

Explicó que el primer punto que trata el proyecto busca atender el problema del desfase y la caída de las prestaciones. Sobre las pensiones por discapacidad precisó que hay 1.200.000 personas con pensión. Sumó que 500.000 personas se presentaron para acceder a la pensión, pero “en los últimos 14 meses sólo entraron 586”.