Directora de Tránsito municipal manejaba alcoholizada y fue desplazada del cargo

Al momento de la alcoholemia la directora de Tránsito estaba de licencia. Pero, por la responsabilidad del cargo, el intendente de Pueblo Belgrano la echó

Al momento de la alcoholemia la directora de Tránsito estaba de licencia. Pero, por la responsabilidad del cargo, el intendente de Pueblo Belgrano la echó

Al momento de la alcoholemia la directora de Tránsito estaba de licencia. Pero, por la responsabilidad del cargo, el intendente de Pueblo Belgrano la separó de sus funciones.

El intendente de Pueblo General Belgrano, Francisco Fiorotto, separó del cargo a la encargada de la Dirección de Tránsito, Control Urbano e Informática de ese municipio, Araceli Soressi, por manejar alcoholizada.

La funcionaria arrojó resultado positivo, superando el límite permitido, durante un control de alcoholemia realizado en la Costanera de Gualeguaychú, el pasado domingo 10 de agosto.

Pueblo Belgrano Gualeguaychú Tránsito

Ante la gravedad de lo ocurrido y teniendo en cuenta que es un puesto donde se concientiza a la población que el "alcohol al volante mata", el jefe comunal determinó su apartamiento.

A través de un comunicado, el Municipio precisó la decisión de Fiorotto y explicaron que, "la funcionaria en ese momento estaba de licencia" y que fue "ella misma quien me informó lo ocurrido y ya afrontó la sanción correspondiente, abonando la multa y recuperando su vehículo".

"No obstante, y debido a la responsabilidad del cargo que desempeña, he decidido separarla de sus funciones", cierra el comunicado de la intendencia.