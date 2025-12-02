Diputados analiza un alivio fiscal para las pymes

Este martes la Cámara de Diputados inicia el tratamiento de la Emergencia para pymes. En dos años cerraron más de 500 y 11.000 personas quedarn sin trabajo

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de Entre Ríos comienza este martes a analizar un proyecto de Emergencia para Pymes, presentado por Andrea Zoff, a pedido de Apyme Entre Ríos. La iniciativa ofrece alivio fiscal sobre una serie de impuestos.

El proyecto de ley abarca la emergencia económica, productiva, fiscal, laboral, financiera y tarifaria de las Micro y Pequeñas Empresas radicadas en la provincia.

En los dos últimos años cerraron más de 500 pequeñas y medianas empresas en Entre Ríos y más de 11 mil personas quedaron sin trabajo.

El encuentro está programado poara las 16 e "intenta dar una respuesta inmediata, concreta y de bajo costo fiscal, ejerciendo la potestad de regulación económica provincial”.

La “respuesta inmediata” se basa en dar un alivio financiero e impositivo en los impuestos Brutos; Inmobiliario Urbano y Rural; Automotor; y de Sellos. En diálogo con APFDigital, el titular de Apyme Entre Ríos, Luis Lozar, anticipó que a la ley habrá que adherirse comprometiéndose a mantener el personal: “se tomarán hasta seis sueldos y se hará un promedio para obtener un descuento de impuesto. Por ello, si una pyme tiene tres empleados y uno de ellos no está inscripto, le generará más impuesto”.

De acuerdo a los datos brindados por Lozar, el sector más afectado fue el de la construcción tras notarse un retroceso en la obra pública. También mencionó al sector hotelero, comercio y lácteo resaltando el cierre del centro de distribución de La Serenisima en Paraná en marzo de este año.

Delicado contexto

En los dos últimos años cerraron más de 500 pymes en Entre Ríos, según datos de Apyme Entre Ríos. Su presidente, Luis Lozar detalló que se perdieron 11.300 puestos de trabajo, de los cuales la mitad pertenece a grandes empresas. Los cierres se registran desde diciembre del 2023. De las 12.000 empresas que desaparecieron a nivel nacional, hay más de 500 que pertenecen a la provincia de Entre Ríos.

“Aproximadamente 572 empresas cerraron, de las cuales un 99,7% pertenecen a micro pymes. Además se calcula la pérdida de 11.300 puestos de trabajo, siendo un 50% de grandes empresas. Este dato certero corresponde a la Superintendencia De Riesgo De Trabajo”, indicó Lozar a APF.

Además, el titular remarcó que el sector más afectado fue el de la construcción tras notarse un retroceso en la obra pública. También mencionó al sector hotelero, comercio y lácteo resaltando el cierre del centro de distribución de La Serenisima en Paraná en marzo de este año.

“Estamos hablando de empresas o pymes que viven del mercado interno, que sufre una gran pérdida de poder adquisitivo. Al disminuir las ventas, se eleva todo lo que implica el mantenimiento de una pyme ”, indicó.

El objetivo es lograr un “alivio fiscal” en las patentes que están relacionadas con las empresas, la suspensión de retención, de percepción, que se ponga en vigencia una ley, la 9.353, que es la compra de deuda pública”, señalo el empresario pyme.

“A la ley habrá que adherirse comprometiéndose a mantener el personal. Además habrá una fórmula para que esto se lleve a cabo propuesto por un colaborador: se tomarán hasta seis sueldos y se hará un promedio para obtener un descuento de impuesto. Por ello, si una pyme tiene tres empleados y uno de ellos no está inscripto, le generará más impuesto”. Y agregó: “No solamente es mantener, sino generar el pase a la formalidad”.

“Es una ley muy equilibrada y que no va a afectar a la recaudación de la provincia. Estamos confiados y los invitamos a todos los interesados a que accedan al expediente 28.764 para seguirlo porque hasta el negocio más pequeño va a tener beneficios”, expresó sobre el proyecto.