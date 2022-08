Diputados dio media sanción al proyecto de la Ley Felipe

ley felipe diputados 2.jpg

Además de la ayuda económica, se prevé que un equipo interdisciplinario contenga y acompañe a las familias. Y también que se garanticen las licencias laborales de los padres y madres que deben pasar mucho tiempo lejos de su casa y de sus trabajos para estar dedicados a sus hijos.

Se trata de una propuesta pensada fundamentalmente por Danilo Bertoni y Elizabeth Artaza, los padres de Felipe, un niño de Gualeguaychú que falleció enfermo de cáncer en 2019. Para impulsar la Ley Felipe se realizan foros debate en plazas de distintas ciudades de Entre Ríos. En ese marco se fueron sumando numerosos madres y padres de niños con cáncer.

"Formo parte de una fuerza política que cree que donde hay una necesidad, tiene que nacer imperiosamente un derecho. Por la memoria de los chicos que hoy no nos pueden acompañar, vamos a dar media sanción a esta ley que va a traer un cambio profundo en la vida de muchos papás y mamás que hoy están peleando", dijo el diputado Juan Manuel Huss autor de la iniciativa, al fundamentarla en el recinto.

Emoción en las gradas

"Con el Recinto lleno de amor, con un Recinto lleno de esperanza y con un Recinto con cientos de abrazos, la Cámara de Diputados de nuestra provincia de Entre Ríos dio media sanción al proyecto de Ley Felipe", sostuvo Danilo Bertoni luego de la votación.

"Hoy dimos un paso más que importante, pero todavía falta mucho, por eso te pido que te sumes y nos sigas acompañado en esta lucha colectiva. Con más fuerza que nunca seguiremos recorriendo la Provincia", agregó en una publicación en las redes sociales.

"No vamos a bajar los brazos hasta que sea ley. Cuando esto suceda y esté aprobada por ambas cámaras y el Ejecutivo la reglamente y la ejecute, no solo las y los entrerrianos vamos a tener un derecho más, sino también que vamos a vivir en una provincia más justa y más equitativa, y en cada accionar del Estado con estas familias que atraviesan el cáncer con sus hijas e hijos, no tengo dudas que vas ser vos Felipe el que las y los abrazás", agregó, para finalmente agradecer a quienes acompañan esta iniciativa.