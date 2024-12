Diputados convirtió en ley el Presupuesto 2025 y la norma que regula los fitosanitarios

“Podemos entender y acompañar la aprobación del articulo 5 que tiene por objetivo la refinanciación de deuda o en su caso la inversión pública pero sería irresponsable convalidar el cheque en blanco que solicita el Ejecutivo para endeudarse en 450 millones de dólares, del cual se especifica muy genéricamente su destino”, enfatizó la diputada entrerriana en el primer tratamiento.

Los legisladores de la Cámara Alta modificaron el artículo 6 que faculta al Ejecutivo a endeudarse por 450 millones de dólares, y se estableció un techo de $450.000 millones. Además, ese monto deberá ser aplicado a infraestructura vial, portuaria, aeroportuaria, de energía, productiva, turística, hospitalaria, carcelaria, de seguridad, educativa, de innovación tecnológica, de saneamiento, de cultura y recreación, de fortalecimiento de fronteras y de viviendas.

También definieron la incorporación de un artículo que crea un Fondo Fiduciario para Infraestructura municipal, conformado por el 10% del monto total autorizado al Ejecutivo como endeudamiento. La reglamentación preverá “equilibrio y ecuanimidad” en la distribución a los municipios. Previo a la sesión, el titular de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, Bruno Sarubi (Juntos por Entre Ríos), indicó que la pesificación de la deuda “no cambia la esencia”.

Aprobación por unanimidad

En su discusión anterior, Stratta remarcó que apoyarían el endeudamiento en dólares “con una ley especial que determine un plan de obras que la Legislatura pueda trabajar también con intendentes y presidentes comunales”. El bloque justicialista también se refirió el aumento de partidas para diferentes áreas, que en términos reales -por ejemplo- la de gastos para personal “tienen una disminución de hasta 25%”, apuntó la diputada Andrea Zoff.

Además, detalló que según el Presupuesto 2025, las Autoridades Superiores y el Personal Fuera de Escalafón “no tuvieron una reducción del 50% ni de ningún otro porcentaje, porque en 2024 había 706 y en el de 2025 hay 708”.

A pesar de su descontento, el bloque opositor y mayoritario decidió acompañar el proyecto con las modificaciones establecidas, por lo que el Presupuesto finalizó aprobado por unanimidad en ambas Cámaras.

Uso de fitosanitarios

La sesión de prórroga del del 145° Periodo Legislativo también contó con la votación del proyecto presentado por el Poder Ejecutivo que establece “Buenas Prácticas en la Utilización de Fitosanitarios”, por el que se regula la utilización de estos productos, que terminó aprobándose por mayoría con las modificaciones del Senado.

Al igual que en el primer debate, la diputada Laura Stratta (Más para Entre Ríos) adelantó el voto dividido de su bloque, ya que las modificaciones realizadas en la Cámara Alta “son de forma, no de fondo, y no resolvieron ni atendieron las demandas que se hicieron”. “Muchas voces no fueron escuchadas en comisiones y algunas de las personas que se acercaron a hacer planteos contundentes, con papers científicos, tampoco fueron tenidas en cuentas. Muchísimas organizaciones no tienen su voz contemplada en este proyecto”, agregó Stefanía Cora (Más para Entre Ríos).

Los balcones de Diputados se vieron repletos de banderas con las consignas “cáncer”, “agrotóxicos” o “enferman grave a nuestros gurises”, entre otras. Además, se registraron varios momentos con gritos y cánticos contra los legisladores. “Quieren matar a la gente”, se escuchó dentro del recinto hasta que el presidente de la Cámara, Gustavo Hein, pidió “mantener las buenas costumbres”.

Detalles y votación

El borrador del proyecto se presentó en noviembre del 2022 por el entonces gobernador Gustavo Bordet, para modificar la normativa vigente que “es de 1980”, lo que generó que existan “parches, resoluciones y amparos que no tiene en cuenta el avance de la tecnología”, dijo a UNO el diputado socialista Juan Rossi (Juntos por Entre Ríos), impulsor de la ley.

Una de las novedades se encuentra en el artículo 66 que establece compensaciones económicas a quienes aporten al “desarrollo rural sostenible”, y a su vez considera “enfermedad profesional” las patologías asociadas a las fumigaciones. El objetivo es “priorizar la salud humana, lograr un ambiente menos contaminado, y darle previsibilidad a los productores de la provincia”, aseguró Rossi.

La norma prevé tres áreas diferentes de aplicación: una “zona de exclusión”, donde existe restricción absoluta para su uso; otra “zona de amortiguamiento”, en la que se pueden aplicar con limitaciones; y el resto de regiones sin restricciones. Según el legislador, en Argentina “no hay nada de tan avanzada”, y puntualizó que la iniciativa “tiene un gran consenso”, ya que dieron el visto bueno representantes de “sindicatos, un grupo de ambientalistas y productores”.

Con 25 votos positivos y ocho negativos, el proyecto de ley quedó aprobado y deberá ser promulgado por el gobernador, Rogelio Frigerio.