Diamante: Anclados a la Vida homenajeará a su fundadora

En 2022, Diario UNO destacó la gran labor solidaria que realiza la organización benéfica en Diamante y zona. En una charla con Roxana Sánchez, otro pilar de la entidad, se recordó los inicios de la ONG. "Anclados se origina por la necesidad de unir a las personas que transitan la enfermedad o acompañan. En el caso de Fredi Arias, su esposa tuvo cáncer de mama en ambos pechos y la pasaron muy mal, se vieron muy solos en esos momentos difíciles. En mi caso tuve leucemia y estuve internada varios meses en Villa Libertador y Nanci también tuvo un problema de mama. A medida que coincidió nuestra recuperación surgió la idea de reunirnos para charlar. Somos todos conocidos en Diamante, así que cuando vuelvo de mi internación, el señor Arias me viene a preguntar cómo me sentía. Yo venía con toda la fuerza de los pastores, la lucha. Entonces me comentó que había mucha gente enferma en la ciudad, depresiva, que se sentía sola, no sabían para dónde agarrar, ni el que está enfermo ni los familiares porque es todo un cambio en la vida. 'Vamos a juntarnos' propuso y así se armó la primera reunión, que fue un miércoles y reunió a ocho personas. Hicimos una reunión terapéutica, cada uno habló de su vivencia, de su experiencia. En mi caso recién había vuelto y empezaba a andar sola después de estar mucho tiempo internada. Coordinamos para el próximo miércoles y fuimos 20, cada uno sumó más personas. Fue una gran charla, salimos fortalecidos y para el tercer miércoles éramos 30. Así que con satisfacción decidimos nombrar el grupo. Y Nanci dijo 'esto se trata de estar aferrados a la fe, anclarnos a la vida'. Y de ahí nació esta organización. Los médicos que nos atendieron a cada uno estuvieron de acuerdo en apoyarnos y salir adelante".

Actualmente, la institución cuenta con personería jurídica y tiene su propia sede que desde este sábado pasará a llamarse Nanci Sian y seguirá colaborando con quien necesita una palabra, un acto solidario o simplemente sentirse acompañado.