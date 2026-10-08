En un nuevo aniversario del Estatuto del Peón de Campo de 1944, la delegación regional de UATRE advirtió que "no hay motivos para festejar"

En coincidencia con el Día del Trabajador Rural, conmemorado cada 8 de octubre en recuerdo de la sanción del primer Estatuto del Peón de Campo de 1944, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) Delegación Regional Entre Ríos emitió una dura advertencia sobre la situación del sector. A 82 años de aquella conquista histórica que reconoció los derechos fundamentales de quienes producen el alimento del país, la organización sindical manifestó que en la actualidad no existen motivos para celebrar, sino razones para exigir un cambio urgente.

Las fiscalizaciones e inspecciones continuas realizadas por el sindicato en todo el territorio entrerriano siguen revelando una realidad inaceptable para los peones rurales. Entre las principales problemáticas denunciadas se destacan altos índices de empleo no registrado, salarios inferiores a las escalas vigentes, tercerizaciones abusivas y situaciones de hacinamiento extremo. Asimismo, la conducción gremial alertó sobre la falta de acceso a agua potable y la ausencia total de condiciones básicas de higiene y seguridad sanitaria en los establecimientos agropecuarios, posicionando al trabajador como el eslabón más desprotegido del motor productivo. Frente a este panorama, la UATRE Entre Ríos ratificó su compromiso de defender a los trabajadores y exigió la regularización inmediata del personal, el cumplimiento estricto de las paritarias homologadas, la entrega de indumentaria de trabajo adecuada y el cese de maltratos y despidos arbitrarios.

Día del Trabajador Rural: UATRE Entre Ríos denuncia alta precarización laboral y falta de condiciones dignas en los campos Foto: Campo en Acción

Duras críticas de la dirigencia gremial

El delegado regional, Edgardo Maier, afirmó que el trabajador rural constituye el eslabón más débil de una cadena productiva crecientemente precarizada. En sus declaraciones, el dirigente sostuvo que la dignidad del trabajador no puede ser ninguneada por patronales que avanzan sobre sus derechos, criticando además que tanto el gobierno provincial como el nacional se sumen a lo que calificó como una lamentable expoliación.

Por su parte, el secretario general de la UATRE, José Voytenco, remarcó que sin trabajadores no existe producción y que sin salarios dignos no hay justicia social. El líder sindical aseguró que la organización continuará trabajando de manera incansable para garantizar condiciones dignas y justas que aseguren el bienestar y la prosperidad de los trabajadores rurales.

Exigencia de controles estatales y gremiales

Desde la seccional regional hicieron un llamado firme a los ministerios de trabajo provinciales, a los organismos del Estado y a las cámaras empresariales para intensificar los controles institucionales. Según remarcó la entidad sindical, la reactivación económica y la productividad del campo no pueden edificarse a costa de la explotación y la salud de las personas que trabajan la tierra.

Finalmente, la UATRE Regional Entre Ríos concluyó su pronunciamiento reafirmando que no hay campo posible sin trabajadores registrados y con derechos

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