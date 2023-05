Deuda sobre 400.000 millones de dólares y soberanía en coma

¿Por qué se habla poco? Porque la investigación no le conviene a los grupos de poder vinculados a los militares, a la Unión Cívica Radical, al Partido Justicialista, al PRO, a ciertos empresarios y profesionales de fama, a los propietarios de medios masivos de gran alcance, y menos a los banqueros… Son pesados, no muchos: de los 46 millones y pico de habitantes del país, tal vez los mayores responsables de este flagelo no pasen de mil, es decir: hay más de 46 millones de personas que no están involucradas. Ahora, ¿prescribieron ya las causas? No, como se verá.

Cero autocrítica

¿Quién podría sanar a la Argentina de su cáncer si los partidos políticos que la han gobernado, y con mayores chances electorales en este 2023, tienen en sus filas a los protagonistas?

Dejemos a un lado los méritos de los partidos antiguos y recientes de la Argentina que nos llevarían varios tomos para conformar a cada cual, y vayamos a la página de la deuda pública, que tiene su historia en el país pero se volvió cáncer durante la dictadura iniciada en 1976 e hizo metástasis en sucesivos gobiernos de distintos partidos.

Unión Cívica Radical, Partido Justicialista, PRO, tanto desde la nación como desde las provincias, fueron convalidando el fraude cívico-militar de la dictadura, y hoy gastan declamaciones para acusarse mutuamente, cero autocrítica.

Como si fuera poco, varios de sus líderes con familias enriquecidas a costa del estado, sea en dictadura como en democracia, presionan para imponer sus relatos y ganar en impunidad, lo cual impide el menor consenso, y es celebrado por los principales beneficiarios del fraude: algunos empresarios.

Los estudiosos Héctor Giuliano y Alejandro Olmos Gaona coincidieron en días recientes en que el monto creciente del endeudamiento público en el país maniata a los presupuestos, y debe ser investigado por fraudulento, siguiendo los expedientes de la denuncia de Alejandro Olmos (padre) y el fallo del juez Jorge Ballestero.

Inflación galopante contra los más humildes (superará el 150% anual en alimentos), endeudamiento creciente, pobreza creciente, desocupación, planes sociales para amortiguar el desbarajuste, y un sinnúmero de gestos mendicantes ante los imperios del mundo para sacar tajada de sus conflictos: así nos encuentra el año 2023. La nueva gestión, sea de quien sea, en 2024 levantará la alfombra y hallará la basura, como es habitual en cada cambio de gobierno.

A mano alzada

El estado argentino, de rodillas, respira con endeudamiento en connivencia con el capital financiero que actúa como pescador en río revuelto.

Como consecuencia de gobiernos sin otro plan que el continuismo y la impunidad, el estado se arrodilla también ante San Pedro para que el clima acompañe su sistema extractivista no sustentable, que le permite el ingreso de algunas divisas extranjeras para capear el temporal mientras pone en riesgo la salud de la biodiversidad y el plato de las generaciones futuras.

El estado nacional y los estados provinciales son responsables de la debacle. Cada vez que los gobiernos vieron complicadas sus finanzas acudieron a distintos modos de emisión inflacionaria o endeudamiento interno o externo, a tasas carísimas, y el congreso aprobó esos disparates a pesar de que los oficialismos no encontraban votos propios suficientes. ¿Cómo lo hicieron? Las oposiciones de mayor peso siempre acompañaron, porque están metidas en el juego. Los gobernadores, por caso, mandaron a sus legisladores a apoyar los endeudamientos, cualquiera fuera el signo del gobierno central, y apenas se aseguraron la mayoría, dejaron algún que otro dirigente a salvo para preservar espacios críticos. Es una táctica trillada.

Mani pulite

En diálogo con Sergio Wisniewski, Alejandro Olmos Gaona acaba de anunciar que el fiscal Federico Delgado sigue la causa. “Hemos presentado papeles analizando el proceso no sólo de la dictadura sino todo lo posterior. Las claudicaciones, los nuevos sometimientos, todo lo que hicieron los gobiernos constitucionales del 83 en adelante. No aparece en los diarios, ¿cómo va a aparecer en los diarios un juicio que investiga una deuda de 400 mil millones de dólares, otra que la causa Vialidad, o los Cuadernos, eso al lado de esto es el chiquitaje”, señaló el estudioso.

Olmos Gaona aclaró que la deuda con el Fondo Monetario equivale al 10% de la deuda pública del país. No se habla, dijo, porque “cuando se investigó se pudo determinar que la mitad de la deuda dejada por la dictadura era deuda de empresas privadas, todas las conocidas, los dueños de los medios, las empresas como Techint, Celulosa, las empresas de la señora de Fortabat, Renault, un largo listado”. Le transfirieron al pueblo deudas ficticias, insistió.

Apuntó luego que actualmente el Banco Central tiene una deuda en Leliq de 13 billones de pesos. “Los únicos que compran Lelic son los bancos, que se ven beneficiados con esa ruleta inconcebible”, afirmó Olmos Gaona.

En la vapuleada Argentina no está todo dicho. Hay sectores que denuncian a los beneficiarios del endeudamiento, en primera instancia durante la dictadura, o a quienes avalaron los sucesivos acuerdos que incrementaron la deuda; otros quieren presos a los dirigentes que se enriquecieron desde la función pública; otros van contra los responsables del sistema extractivista que genera problemas de salud en la biodiversidad y dentro de ella en las personas, además de los presos por crímenes de la dictadura. Pero todo ello (y por ahora), en vez de avanzar hacia una suerte de mani pulite (manos limpias) está embarrando la cancha, de modo que al común de los mortales nos cuesta discernir. En política, cada grupo actúa con la necesaria astucia para “no hacerle el juego a…”, con relatos desconectados de la realidad, propagandas en suma, y en el fondo, cada grupo busca salir airoso y cargar responsabilidades sobre los demás. La deuda pública exhibe miserias.

olmos deuda externa 2.jpg DEUDA. Los estudiosos señalan complicidades, los pueblos resisten.

Argentina saqueada

¿Qué dijo Héctor Giuliano? En diálogo con Aldo Battisacco, sostuvo que el país “debe 410 mil millones de dólares y por este monto no se puede pagar un centavo, porque si se lo hace, se renueva la deuda… dicen que la Argentina está bien, porque hace roll over positivo, esto es un engaño descarado a la gente, esto significa que se renueva la deuda que vence y se toma nueva deuda”.

Y agregó, con datos más actualizados: “La principal deuda del Banco Central son las letras Leliq; en este momento el Gobierno tiene una deuda de 13 billones 800 mil millones de pesos, quiere decir que en 3 meses aumentó tres billones 300 la deuda, una deuda paralela a la del tesoro (que no se puede pagar); la aumentamos a un promedio de más de un billón de pesos por mes, esto se le oculta a la gente ”.

Giuliano dijo algo más: “Existe una complicidad institucional entre el gobierno, la clase política en su conjunto, la pseudo oposición, y los medios de comunicación que dan espacio a los economistas del establishment para que engañen a la opinión pública, porque detrás de esto se esconde algo fundamental: ¿quién está pagando el costo de este saqueo financiero?, el pueblo argentino. ¿Y cómo lo está pagando?, a través de la inflación”.

Aseguró que el endeudamiento por distintas vías provoca “una sangría financiera imparable”, y que por eso “estamos viviendo probablemente uno de los saqueos financieros de la Argentina más grandes de su historia, y lo más indignante es que nadie dice nada porque todos son cómplices”.

Abonando esta mirada, Olmos Gaona apuntó que padecemos “un conjunto de ilegalidades que arranca en el 76 y sigue sin solución de continuidad… Ningún partido de los que han gobernado se hace cargo de sus responsabilidades, unos le tiran la pelota a otros”.

Explicó que la deuda contraída durante el gobierno de Mauricio Macri (el 10% de la deuda total), fue autorizada por la dirigencia política con representación parlamentaria. “Suponen que el pueblo argentino es idiota... cuando uno va a los papeles se da cuenta de la forma en que mienten, cómo se abdica la soberanía”.

“La Argentina -añadió después Giuliano- está siendo saqueada por la clase política dirigente, que significa oficialismo y oposición, porque ambos actúan en tándem ”.

Según Giuliano, el FMI le pide al gobierno que permita ganancias a los fondos especulativos, con tasas de interés superiores a la inflación. “La inflación acumulada es de un 104% anual, pero la tasa de interés efectiva es del 141%, por tener prestado al estado; el estado está subsidiando la especulación financiera”, insistió.

“Es la receta de la ruina financiera”, dijo, basada en la transferencia de fondos de las clases trabajadoras a la especulación, en donde a cualquier capital le conviene precisamente la especulación antes que la producción. “Muy pocas veces en la historia argentina se ha visto un saqueo financiero de esta naturaleza y esta magnitud, estamos hablando de más de 40 mil millones de pesos por día de intereses. Los hipócritas liberales se lamentan, se rasgan las vestiduras, porque el estado emite, y ocultan que el principal destino de la emisión es pagar intereses de la deuda… hasta marzo el banco central imprimía billetes por valor de 800 mil millones de pesos por mes y ahora que subió las tasas al 141% pasa a tener que emitir más de 1 billón de pesos por mes, para pagar intereses solamente, es el principal gasto público”.

Para Giuliano, lo que hace el estado argentino con los trabajadores a través de la inflación, en connivencia con los grandes formadores de precios, y para cumplir con el capital financiero, no es otra cosa que “un robo con violencia”.

Desinformados

Los estados nacional y provinciales de la Argentina pagan jubilaciones bajas (fuera de las privilegiadas), no generan políticas que creen puestos de trabajo, mantienen a millones con planes permanentes sin abrir puertas laborales, demoran obras sanitarias fundamentales, avanzan en emprendimientos y empresas que no son prioridad, sostienen medidas inconstitucionales como la gestión financiera del estado en manos de particulares; también permiten que algunos ciudadanos privilegiados cobren de la bolsa del pueblo unos sueldos cien veces superiores a un sueldo común, sostienen estructuras de saqueo para solventar campañas electorales a través de licitaciones digitadas, facilitan el juego a la llamada patria contratista, mendigan la atención de las potencias y de los países vecinos, y pierden soberanía en los alimentos, en las finanzas, en las importaciones permitidas, en la diplomacia internacional. Sin embargo, las herramientas usadas para atender los déficits y para saciar los apetitos del capital financiero son peores que el déficit mismo y generan una sangría sólo en el pago de intereses por las deudas públicas que desaniman cualquier plan. Mientras la dirigencia nos entretiene en sus ficciones y sus riñas, el monstruo de la deuda se robustece. Alguna vez le llamamos dragón de Komodo, porque muerde a sus víctimas con una saliva anticoagulante y espera que se desangren. La Argentina está en eso, por ahora sin respuesta. Y con una dirigencia más dispuesta a masticar los despojos que a reanimarnos. El estado y sus socios esperan que la mordida opere; las comunidades no involucradas en el saqueo, que podrían organizarse para los terremotos que se avecinan, permanecen debidamente desinformadas.

Corría enero de 2018, la deuda pública había pasado los 300 mil millones de dólares con una inflación del 47% anual y el dólar estaba a 20 pesos. Decíamos entonces: “En la Argentina, la sangría se llama deuda pública. El desvío de riquezas por esa vía equivale al estado de guerra”. Pocos meses después estalló la economía. Hoy estamos en mayo de 2023, la deuda pasó los 400 mil millones, la inflación supera el 100% anual, más del 150% en los alimentos, el dólar está a 470 pesos… El patriotismo de los Giuliano y los Olmos nos ayuda a entender el estado del estado. ¿Es público el estado? ¿Es público su endeudamiento?