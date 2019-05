Desde el lunes, no se reconocerán descuentos ni gratuidad en micros interurbanos

Ambas decisiones –la suspensión beneficios de descuentos desde el lunes, como el progresivo achique de frecuencias– fueron adelantadas por nota formal al ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Luis Benedetto.







Ante la falta de respuestas por parte del gobierno provincial, a los pedidos por un mayor equilibrio de los coeficientes de distribución de los fondos destinados a compensar el sistema de transporte provincial, y con tarifas congeladas desde diciembre, la Asociación Empresaria del Transporte Automotor (AETA) advirtió el inicio de una serie de medidas que afectarán sensiblemente a los miles de usuarios que transporta a diario por toda la geografía entrerriana.El presidente de la entidad, Leonardo Herlein, confirmó a UNO que desde el lunes no se reconocerá a ningún pasajero beneficios de descuentos especiales o de gratuidad en ningunos de los servicios que prestan las más de 40 empresas provinciales. Afectará los pases sociales, de discapacidad, de policías, estudiantes primarios y de pacientes en espera o trasplantados del Incucai.Y progresivamente, agregó, se implementará un plan de reducción de frecuencias y horarios. La magnitud de la restricción de los servicios se conocerá recién la semana próxima, cuando se reúnan los afiliados de AETA. Según explicó, aquellas empresas de mayor tamaño comercial, con más personal y más servicios a cargo, serán las que más profundamente comenzarán un plan de reestructuración que afectará a los usuarios, pero que también pone en riesgo decenas de fuentes de trabajo en la región."Esto lo veníamos anticipando a las autoridades (de la cartera de Transporte provincial). Es imposible seguir adelante si no hay más fondos para compensar los desequilibrios en la distribución de fondos, y pretendiendo seguir con tarifas congeladas", sostuvo en diálogo con UNO.Con el nuevo esquema y con montos fijos, ocurrió que empresas que no habían sido incluidas en los primeros meses, y que les correspondía percibir esos subsidios, redujeron la masa total a distribuir. Es decir, no se ampliaron los subsidios, sino que se achicaron el de las otras empresas ya beneficiarias."Pensábamos que la solución iba a tomarse enseguida, por eso a desde principios de año venimos acompañando y aguantando. Pero lo que vemos es que seguimos agrandando el endeudamiento, tanto a proveedores, como en impuestos, y no vamos a poder pagar los salarios", ejemplificó.Finalmente, apuntó que el lunes, en la reunión de la Cámara, se resolverá como será ese plan de achiques de frecuencias, para ser notificada al órgano de contralor.