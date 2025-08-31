Uno Entre Rios | La Provincia | Arroyo

Desborde del arroyo Las Tunas: cierran calle Eslovenia en San Benito

La Municipalidad cerró la calle por el desborde del arroyo Las Tunas. Se recordó que rige alerta por fuertes tormentas en la provincia.

31 de agosto 2025 · 14:28hs
Desborde del arroyo Las Tunas: cierran calle Eslovenia en San Benito

Ante la gran cantidad de agua caída por las abundantes precipitaciones, personal de la Municipalidad de San Benito colocó vallas prohibiendo la circulación de vehículos en calle Eslovenia sector de Arroyo Las Tunas y Cementerio Municipal. "Pedimos precaución a los vecinos por el desborde del arroyo", señalaron en un comunicado.

Alerta

En tanto, se recordó que sigue vigente el alerta naranja y amarilla por lluvias y tormentas para toda la provincia. Los departamentos alcanzados por alerta naranja este domingo son: La Paz, Paraná, Diamante, Victoria, Gualeguay, Nogoyá y Villaguay.

Calle Gualeguaychú. El mal  estacionamiento y la ocupación del carril exclusivo son las infracciones más comunes. 

Optimizaron la sincronización de semáforos en calle Gualeguaychú

Más allá de las bromas que generó el hecho, está estrictamente prohibido caminar dentro del túnel y no se entiende cómo la persona escapó a los controles

Una persona atravesó el túnel subfluvial caminando

De acuerdo al alerta del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el área será afectada por lluvias y tormentas, algunas fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas fundamentalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 100 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual.

Mientras que los departamentos dentro del área con alerta amarilla este domingo son: Federal, Feliciano, Federación, Concordia, San Salvador, Colón, Tala, Uruguay, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy.

LEER MÁS: SMN: alerta naranja por tormentas y lluvias intensas en la región

Estos serán afectados por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las tormentas puedan estar acompañadas fundamentalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y ocasional granizo.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 25 y 50 milímetros, pudiendo ser superados de forma puntual.

En tanto, para este lunes el alerta amarillo alcanza a toda la provincia.

Precauciones

Desde la provincia instan a la población a tomar los recaudos necesarios, por lo que se recomienda no sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra. Evitar actividades al aire libre. No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad.

Arroyo Las Tunas Paraná
Noticias relacionadas
Rita Riso: su pasión por la danza y la enseñanza

Rita Riso: su pasión por la danza y la enseñanza

El valor del metro cuadrado para construir en agosto 2025 en Entre Ríos se ubica en torno a 1,5 millones de pesos y marca un nuevo récord en el sector.

Cuánto cuesta construir una vivienda familiar en Entre Ríos

Tras un brote de listeriosis desde la Facultad de Bromatología brindan datos para prevenir esta enfermedad transmitida a través de alimentos

Listeriosis: dan pautas de prevención de la transmisión

Se conmemora el Día de la Obstetricia y la Embarazada. La fecha visibiliza el rol de profesionales que acompañan embarazos, partos y puerperios

Día de la Obstetricia y la Embarazada: reafirman la importancia de los controles prenatales

Ver comentarios

Lo último

Optimizaron la sincronización de semáforos en calle Gualeguaychú

Optimizaron la sincronización de semáforos en calle Gualeguaychú

Detuvieron a un joven en Alcaraz por dañar e intentar incendiar el auto de un vecino

Detuvieron a un joven en Alcaraz por dañar e intentar incendiar el auto de un vecino

Trágico accidente en Victoria: un joven perdió la vida tras colisionar con un camión estacionado

Trágico accidente en Victoria: un joven perdió la vida tras colisionar con un camión estacionado

Ultimo Momento
Optimizaron la sincronización de semáforos en calle Gualeguaychú

Optimizaron la sincronización de semáforos en calle Gualeguaychú

Detuvieron a un joven en Alcaraz por dañar e intentar incendiar el auto de un vecino

Detuvieron a un joven en Alcaraz por dañar e intentar incendiar el auto de un vecino

Trágico accidente en Victoria: un joven perdió la vida tras colisionar con un camión estacionado

Trágico accidente en Victoria: un joven perdió la vida tras colisionar con un camión estacionado

Bajo una intensa neblina: Boca iguala con Aldosivi en Mar del Plata

Bajo una intensa neblina: Boca iguala con Aldosivi en Mar del Plata

Desborde del arroyo Las Tunas: cierran calle Eslovenia en San Benito

Desborde del arroyo Las Tunas: cierran calle Eslovenia en San Benito

Policiales
Detuvieron a un joven en Alcaraz por dañar e intentar incendiar el auto de un vecino

Detuvieron a un joven en Alcaraz por dañar e intentar incendiar el auto de un vecino

Trágico accidente en Victoria: un joven perdió la vida tras colisionar con un camión estacionado

Trágico accidente en Victoria: un joven perdió la vida tras colisionar con un camión estacionado

Larroque: jaurías de perros atacan y matan ganado

Larroque: jaurías de perros atacan y matan ganado

Ruta 39: un hombre que viajaba como acompañante murió al salir despedido en un despiste

Ruta 39: un hombre que viajaba como acompañante murió al salir despedido en un despiste

Contador condenado por asociación ilícita fiscal accedió a la libertad la condicional

Contador condenado por asociación ilícita fiscal accedió a la libertad la condicional

Ovación
Bajo una intensa neblina: Boca iguala con Aldosivi en Mar del Plata

Bajo una intensa neblina: Boca iguala con Aldosivi en Mar del Plata

River recibe a San Martín de San Juan

River recibe a San Martín de San Juan

Fórmula 1: Franco Colapinto terminó 11° en Países Bajos

Fórmula 1: Franco Colapinto terminó 11° en Países Bajos

Finaliza el Torneo Regional del Litoral Femenino

Finaliza el Torneo Regional del Litoral Femenino

Entre Ríos no participará de los Juegos Evita 2025

Entre Ríos no participará de los Juegos Evita 2025

La provincia
Optimizaron la sincronización de semáforos en calle Gualeguaychú

Optimizaron la sincronización de semáforos en calle Gualeguaychú

Desborde del arroyo Las Tunas: cierran calle Eslovenia en San Benito

Desborde del arroyo Las Tunas: cierran calle Eslovenia en San Benito

Una persona atravesó el túnel subfluvial caminando

Una persona atravesó el túnel subfluvial caminando

Rita Riso: su pasión por la danza y la enseñanza

Rita Riso: su pasión por la danza y la enseñanza

Cuánto cuesta construir una vivienda familiar en Entre Ríos

Cuánto cuesta construir una vivienda familiar en Entre Ríos

Dejanos tu comentario