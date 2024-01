Departamento Paraná: las muertes por siniestros viales crecieron 44%

“Aumentó en relación a lo que fue el 2022, que hubo 16 fallecidos”, indicó el comisario Grinóvero, quien subrayó: “Una muerte es triste en cualquier sentido, y la cantidad debería ser cero”.

Sobre estas estadísticas, explicó: “En nuestra dependencia intervenimos con el personal en los lugares donde hay un accidente en el que hay lesionados graves y fallecidos, dentro del territorio del departamento Paraná. Esto incluye la capital de la provincia y todas las localidades y rutas dentro del departamento”.

accidente gualeguaychu.jpg Choque fatal en Gualeguaychú.

Con respecto a cuáles fueron las causas más frecuentes que provocaron los incidentes de tránsito a los que asistieron, comentó: “Siempre hablamos del tema de la causalidad siniestral y del total de las 728 accidentes, sigue siendo la principal causa el no respetar la prioridad de paso, que se ubicó en el primer lugar. El segundo, no muy lejos, son los giros, que pueden ser en encrucijadas o ingresos a predios frentistas, es decir, cuando uno va a mitad de calle, gira a la izquierda para ingresar a su domicilio, y en el otro sentido viene otro vehículo y se genera una colisión. Y la tercera es la pérdida de control del vehículo, que casi siempre involucra a un solo vehículo, y se da en ruta y en ciudad también”.

Sobre este punto, aclaró que puede generarse por múltiples variables, como la velocidad excesiva, o porque el conductor se durmió, se descompuso, se desconcentró y mordió la banquina, entre otras. Refirió: “Hay varias causas que se pueden subdividir en esa pérdida de control. En realidad lo que es evidente es que no interviene otro vehículo que la provoque, sino que es el mismo propio conductor que pierde el control de su unidad y desencadena en un siniestro vial”.

“Entre esos tres ítems, suman casi el 55% de las causales de siniestros viales en los que tenemos nosotros intervención”, dijo, y precisó: “Entre esas tres causales, el no respetar la prioridad de paso constituyó el 23,42% de los casos en los siniestros en que nosotros intervenimos. El 18,51% fueron los giros. Y un 13,46% fue la pérdida de control del vehículo”.

Acto seguido, aclaró: “Esto no quiere decir que estas sean las principales causas que producen muertes en un siniestro vial. De esos 23 fallecidos que se registraron en 2023, por ejemplo, siete fueron por atropello, lo que representa el 9,4% del total de los siniestros ocurridos: cuatro fueron dentro de la ciudad y tres en ruta. En este caso se trata de un vehículo que colisiona a un peatón, que pudo estar cruzando la calle, o quizás caminaba por la ruta, porque tenemos algunos atropellos que en ese ámbito también”.

Asimismo, agregó: “Del total de 23 fallecidos que tenemos, 12 son dentro de un ámbito urbano, es decir dentro de una ciudad”.

accidente fatal policía parque industrial (7).JPG Foto UNO/Juan Ignacio Pereira

Impacto de la velocidad

Consultado sobre la incidencia de la alta velocidad en los siniestros viales, Grinóvero evaluó: “El tema de la velocidad realmente es un factor predisponente, es decir que predispone a provocar un accidente, pero no necesariamente es la causa, sino que terminan siendo las causales del siniestro otras variables. Por ejemplo, uno de los siniestros más dañinos respecto a la causal son los choques, principalmente en ruta, que se desarrollan a más velocidad. En este contexto, las colisiones frontales pueden darse por alguna pérdida de control en uno de los vehículos, o invasión de carril cuando uno decide adelantarse a otro vehículo y se encuentra con otro que viene otro de frente, ya sea en una zona permitida o en zona no permitida, como una lomada; y por la velocidad involucrada suelen ser más dañinos y finalizar por ahí con lesionados muy graves o fallecidos. Pero ahí no podemos decir que el factor determinante sea la velocidad, sino en ese caso es la invasión del carril contrario”.

En este marco, el referente en Accidentología Vial explicó: “En el fenómeno circulatorio intervienen cuatro elementos: el factor humano, el factor ambiente, que ahí interviene todo lo que hace al ambiente y a lo que hace a la ingeniería del vehículo; y un cuarto factor, que une a los demás, que es el movimiento o velocidad. Cuando alguno de estos factores falla, que usualmente la falla se da en el factor humano, ya sea por alguna distracción o lo que fuera en quien conduce, es cuando se llegan a escenarios siniestros”.

Sobre la ingeniería automotriz, destacó que ha mejorado, en un ámbito en el que en la Argentina se estima que el parque automotor supera los 15 millones de vehículos circulantes: “Ahora también tenemos un parque automotor más o menos de 16 años de antigüedad, o 17, dependiendo de cómo vaya la economía. Y no es lo mismo un vehículo del año 80 que un vehículo del 2010. Evidentemente, en la ingeniería automotriz se ha progresado mucho, los autos son más seguros; y si bien tenemos mayor cantidad de siniestros, las consecuencias no son tan graves o no son como hubieran sido en la misma cantidad de siniestros en los 90. Además, antes el uso del cinturón de seguridad no estaba al nivel que está hoy y los sistemas de retención infantil no existían”.

“Entonces, hemos avanzado. Falta mucho, seguramente”, reflexionó, y concluyó: “Muchas veces ocurre que alguien sale pensando que no le va a pasar nada a él. Pero hay que incrementar la precaución, ponerse en el lugar del otro y llevar adelante las acciones que pueden evitar un siniestro vial es clave, ya sea en el caso de un conductor de algún vehículo, un motociclista, un ciclista o un peatón”.