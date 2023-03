Debido a la ola de calor crecieron las consultas médicas

El calor puede llegar a afectar la salud.jpg El calor puede llegar a afectar la salud

También mencionó que atendieron a bastantes adultos mayores en estas jornadas sofocantes, y señaló: “Hay que hacer hincapié en que tienen que tomar agua en estos días”.

En el Centro de Salud Ramón Carrillo, situado en calle Selva de Montiel en la capital entrerriana, también admitieron que hay más consultas estos días de personas de distintas edades. La médica Paola Castro, quien atiende la Guardia una vez a la semana, contó a UNO que si bien no viene recibiendo demasiadas consultas por golpes de calor puntualmente, como era lo esperado en este contexto en que la ciudad estuvo bajo distintas alertas, sí observó afecciones en la piel. Al respecto, comentó a UNO: “He notado que ha venido muchas personas con erupciones de la piel que parecerían ser por el calor”.

“La mayoría son adultos y lo he visto además en otro centros de salud. Es una erupción que se parece mucho a lo que es la sudamina en los niños”, dijo, en referencia a una inflamación que afecta fundamentalmente a los bebés debido a su inmadurez para regular la temperatura y el sudor, que se presenta con mayor frecuencia en lugares con climas tropicales.

Sobre este punto, precisó: “Es una erupción como granitos que se da en las regiones donde más calor hay y es característica de los niños. Antes no lo he visto en los adultos, pero en estos días vinieron varios y es algo que me llamó la atención, y siempre que les pregunto no tienen aire acondicionado, ni ventilador, y estimo que sea por eso mismo”.

“Se les indica más que nada que traten de refrescarse, y les damos unas cremas que deben ser recetadas, con corticoide como para que alivie un poco”, agregó.

A su vez, mencionó: “También ha habido, y sigue habiendo todavía, muchos casos de gastroenteritis, que se puede originar por el consumo de alimentos, ya que por ahí no se tiene el cuidado de dejarlos en la heladera, sino que los colocan en el horno y demás. La semana pasada tuvimos varios casos y alguien con gastroenteritis es más propenso a deshidratarse, por el cuadro y además por el calor. Y en esto hay que tener cuidado, porque los niños y los ancianos son los que más se pueden llegar a deshidratar”.

Acto seguido, recalcó: “Hay que tomar por lo menos dos litros de agua por día y con estos calores más, justamente como una de las medidas para evitar un golpe de calor, cuyos síntomas pueden ser vómitos, puede haber fiebre, decaimiento, mucho dolor de cabeza. Ante esas manifestaciones hay que consultar al médico, por lo menos para revisar a la persona y ver como está”.

calor hidratación.jpg Gualeguaychú sigue batiendo récord de temperaturas elevadas este verano.

Otras medidas que mencionó para no llegar a sufrir este cuadro frente a las temperaturas extremas son no exponerse al sol durante entre las 9 y las 17, tratar de usar ropa clara y fresca, y comer liviano, sobre todo frutas y verduras.

En la Guardia de un sanatorio de atención pediátrica de calle Libertad también indicaron que puntualmente no atendieron pacientes por algún golpe de calor, pero sí por cuadros de gastroenteritis. “Estoy en la Guardia y lo que estoy viendo es mucha gastronteritis, que se deben a virus que andan dando vueltas. Vienen pacientes de distintos sectores de la ciudad y hay mucha contaminación en el agua”, señaló a UNO el médico pediatra Lorenzo Torrealday, quien además expresó: “He notado también algunos cuadros de tipo respiratorio, y alguna otitis media y también casos de conjuntivitis”.

Acerca de los casos que presentan cuadros respiratorios, explicó: “Son chicos generalmente hiperreactivos; algunos viven en calle de broza, que junto al calor son factores irritantes. También el uso del aire acondicionado incide: al tener estas temperaturas se usa más el aire acondicionado, que disminuye muchísimo la humedad; entonces el aire frío se vuelve más agresivo para las vías respiratorias e irrita los bronquios, que ya tienen su hiperactividad previa”.

Por su parte, Mario Vivas, gerontólogo y médico geriatra de Paraná, quien atiende en una residencia geriátrica de calle La Paz, se refirió a cómo afecta el calor a los adultos mayores: “He tenido algunos casos de pacientes que sienten embotamiento, o más tendencia al sueño. Esos son loso síntomas que más se presentan en mi consultorio, y en la residencia geriátrica donde trabajo estamos atentos a esos síntomas”, dijo.

En este marco, explicó: “El tema de la ola de calor tan excesiva que tenemos afecta sobre todo a quienes están en los extremos de la vida, como son los niños y los adultos mayores, que son los más vulnerables a sufrir descomposiciones como deshidratación fundamentalmente”.

A su vez, aseguró: “En los adultos mayores lo que se puede dar es muchas veces descompensación por algunas enfermedades, como es el caso de aquellas personas que padecen problemas cardíacos, porque en la mayoría está tratada con diuréticos, y ese es un motivo por el cual el adulto mayor pierde mucho líquido, sumado a que no son muy propensos a tomar demasiada agua por varios motivos, como no tener el hábito, o porque no quieren ir al baño y demás”.

Acerca de este tema, indicó: “Lo ideal es obviamente tomar líquidos, estar en lugares frescos, tratar de no hacer algunas actividades, minimizar todos los riesgos hasta que pase esta ola, que es algo tan atípico. Si no quieren tomar agua, se puede reemplazar por algún jugo, o gelatinas; por ahí las infusiones no son aconsejables”.

También hizo mención al uso del aire acondicionado y concluyó: “Encerrarse con estos calores obliga a prender el aire acondicionado, pero hay que tener en cuenta que seca mucho las mucosas y predispone a otros cuadros respiratorios”.